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    首頁 > 生活

    惠蓀林場木文化節登場 百元入園票超值饗宴曝光

    2026/05/01 16:23 記者張協昇／南投報導
    惠蓀林場木文化節，打造大型木製盪鞦韆。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，打造大型木製盪鞦韆。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節今（1日）起一連3天登場，適逢林場設立110週年，特別以「森日慶．樹說故事」為主題，打造大型木製盪鞦韆、木屑池，並安排豐富多元的攀樹、小小獵人等體驗與森林闖關活動，邀請民眾把握3天入園門票只要100元，走入山林，在自然中聆聽樹的故事，享受春日森林生活美好療癒時光。

    中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處主辦的惠蓀木文化節，是惠蓀林場年度森林慶典，今天上午由仁愛鄉互助國小學童帶來深具文化意涵的原民舞蹈「TUMINUN 的祝福」為活動揭幕，隨後由興大校長詹富智與來賓介紹林場微醺系列特色產品，展現林業資源與生活產業創新結合的成果。

    惠蓀林場指出，今年活動安排攀樹、月桃露、手炒咖啡及小小獵人等體驗課程，並設置大型木製盪鞦韆、木屑遊戲池等互動設施，讓民眾體驗國產材的創新應用，同步推出森林闖關集章活動，完成任務可兌換限量木文化紀念品，透過遊戲深化對森林與木材的認識。現場也規劃森林音樂表演與森林市集，展售農林產品與文創商品，呈現森林產業多元面貌，晚間還有賞螢活動與星空音樂會，讓民眾在夜晚幽靜森林中感受螢火點點的夢幻魅力。

    今年活動另一個亮點為「木本屋」主題展，以國產材打造書頁與展件，結合職人故事並透過視覺、嗅覺與觸覺多重體驗，帶領民眾認識台灣木材的質地與文化價值。此外，活動期間也將發送約3000株原生樹苗，鼓勵民眾將綠意帶回生活，延續森林永續價值。

    惠蓀林場木文化節登場，仁愛鄉互助國小學童充滿活力的原民舞蹈為活動揭幕。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節登場，仁愛鄉互助國小學童充滿活力的原民舞蹈為活動揭幕。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節森林市集，展示各種木製品。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節森林市集，展示各種木製品。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，安排攀樹體驗。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，安排攀樹體驗。（惠蓀林場提供）

    互助國小學童表演深具文化意涵的原民舞蹈「TUMINUN 的祝福」，為惠蓀林場木文化節活動揭幕。（惠蓀林場提供）

    互助國小學童表演深具文化意涵的原民舞蹈「TUMINUN 的祝福」，為惠蓀林場木文化節活動揭幕。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，推出森林闖關集章活動。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場木文化節，推出森林闖關集章活動。（惠蓀林場提供）

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