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    首頁 > 生活

    飯店早餐炒蛋特別好吃？她揭密「超噁做法」網傻眼：完全沒胃口了

    2026/05/01 17:33 即時新聞／綜合報導
    近日一段飯店炒蛋製作影片在網路上引發熱議。示意圖。（歐新社）

    近日一段飯店炒蛋製作影片在網路上引發熱議。示意圖。（歐新社）

    許多人旅遊住飯店時，都會期待隔天一早的自助式早餐，尤其飯店的炒蛋更是熱門餐點，不過近日一段飯店炒蛋製作影片在網路上引發熱議，讓許多網友看完食慾全消，直呼「看完完全沒胃口」。

    根據《紐約郵報》報導，自稱在飯店廚房工作的員工在TikTok分享飯店早餐炒蛋的製作過程，還寫上提醒，「看完之後，你可能再也不想吃了」。影片中，她並不是使用新鮮的雞蛋，而是拿出一包用塑膠袋密封包裝的黃色液體，接著直接將整包放進微波爐加熱。幾分鐘後，包裝內的黃色液體變成固態，她再剪開塑膠包裝，把成形的蛋倒進餐盤中，最後用工具壓碎、攪散，做成看起來像炒蛋的模樣。

    影片曝光後，網友紛紛留言，「這到底是什麼東西？」、「看完真的不想吃了」、「看完完全沒胃口」、「以後都不吃飯店早餐了」。還有網友笑稱，「神祕配方是塑膠微粒」，擔心塑膠包裝加熱可能帶來健康疑慮。

    @elizabeth.emmert

    ♬ TY FOR USING MY SOUND - ໒꒰ྀི ๑ ´ ˘ ` ू ꒱ྀིაᰔᩚ܀∘˚????????????

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