板橋花市30週年結合母親節 打卡抽限定花花購物袋

新北市板橋花市成立30週年，推出「SUPER 30」系列活動，首波以母親節為主軸，與巨型購物袋打卡上傳，可抽獎「板橋花市30週年限定花花購物袋」。（新北市農業局提供）

新北市板橋花市成立30週年，農業局長諶錫輝說，市府與板橋區公所合作推出「SUPER 30」系列活動，首波以母親節為主軸，結合「SUPER 30週年限定花花購物袋」巨型打卡裝置、風格市集、互動體驗及線上抽獎。

諶錫輝指出，系列活動以綠、黃、藍、紅4色分別代表「啟動、分享、散播、感恩」，首場母親節以「綠意啟程」揭開序幕，接下來，端午節以「金陽FUN享」傳遞分享與安康，七夕「藍語寄情」打造情感散播基地，耶誕節「紅韻回甘」則以感恩圓滿為30週年活動作結。

請繼續往下閱讀...

板橋花市自治會理事長黃賴美珠說，康乃馨的花語是愛、尊敬與不求代價的付出，更象徵溫馨的祝福，目前單支售價約25元至30元，整束20枝售價約350元至400元，推薦民眾搭配滿天星、雛菊、卡斯比亞等組成花束；另外，花市還有販售永生花、盆花等各式花卉，都是不錯的送花選擇。

農業局說，巨型打卡裝置「SUPER 30週年限定花花購物袋」即日起到5月10日展出，以超現實比例的巨型購物袋為造型，主要顏色採用市府LOGO的紅、藍、黃、綠4色，透過明亮活潑的色彩拼貼創造視覺焦點，民眾在花市任意消費，即可免費換取小花貼，參與「以花作畫」公共藝術活動，自由將小花貼上背板。

農業局補充，線上活動也同步開跑，即日起到5月10日18點，只要將個人與打卡裝置合影照片上傳新北農業局─稼日蒔光」粉專活動貼文留言區，即有機會得到「板橋花市30週年限定花花購物袋」。

新北市板橋花市成立30週年，推出「SUPER 30」系列活動。（新北市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法