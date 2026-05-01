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    首頁 > 生活

    苗栗縣表揚22位模範母親 越洋祝福讓媽媽感動落淚

    2026/05/01 16:19 記者彭健禮／苗栗報導
    母親節將屆，苗栗縣政府今（1）日舉辦模範母親表揚大會，縣長鍾東錦偕妻子陳美琦表揚恭賀22位模範母親。（苗栗縣政府提供）

    母親節將屆，苗栗縣政府今（1）日舉辦模範母親表揚大會，縣長鍾東錦偕妻子陳美琦表揚恭賀22位模範母親。（苗栗縣政府提供）

    母親節將屆，苗栗縣政府今（1）日舉辦模範母親表揚大會，縣長鍾東錦偕妻子陳美琦表揚恭賀22位模範母親，送上紅包、禮品，並祝福全縣所有的媽媽們「母親節快樂」。鍾東錦、陳美琦夫婦遠在紐約求學的寶貝女兒也越洋送上影音祝福，讓陳美琦感動落淚。

    苗栗縣今年22位縣模範母親為苗栗市謝喜美、劉趙淑英、陳雪；公館鄉趙林梅妹；頭屋鄉吳胡桂英；銅鑼鄉鍾吳春枝；三義鄉劉月竹；西湖鄉林胡嬌妹；苑裡鎮王鐘滿；通霄鎮李謝日蘭；竹南鎮陳楊員、林美蘭；後龍鎮陳宋梅；造橋鄉陳怡錞；三灣鄉徐秀嬌；頭份市林菊梅、徐綉妹；南庄鄉栢黃森屏；卓蘭鎮江詹玉英；獅潭鄉甘鳳妹；大湖鄉張美蓉；泰安鄉張美英。

    獲獎模範母親由各鄉鎮市遴選出，她們教養子女有成，積極參與社區事務熱心公益，或是愛心捐募不遺餘力、從事志願服務回饋鄉里，事蹟足為典範。年紀最長的為通霄鎮98歲李謝日蘭，每日清晨5點即起床，在子女陪同下到飛牛牧場習練外丹功，不僅展現堅毅自律之精神，也是健康生活最佳典範。

    今日表揚大會，立委邱鎮軍、副議長張淑芬、各選區議員及鄉鎮市長們也出席致賀，分享榮耀與喜悅。鍾東錦恭賀獲獎之模範母親，表示今年90歲以上模範母親共有8位，並稱讚最高齡為98歲的李謝日蘭女士，保養得非常好；此外也介紹陳雪女士之子為現任台大醫院新竹總院院長，趙林梅妹女士的兒子是公館鄉代會主席趙興邦。

    鍾東錦、陳美琦夫婦倆遠在紐約求學的寶貝女兒，也越洋送上影音祝福，讓陳美琦感動落淚。（苗栗縣政府提供）

    鍾東錦、陳美琦夫婦倆遠在紐約求學的寶貝女兒，也越洋送上影音祝福，讓陳美琦感動落淚。（苗栗縣政府提供）

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