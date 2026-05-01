屏東縣選拔友善職場 台灣矢崎等17家企業獲表揚

台灣矢崎公司在屏東縣友善職場優良事業單位甄選中獲得「友安好屏獎」，董事長杵塚健二（右）接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

屏東縣今年首度舉辦「友善職場優良事業單位」甄選，分為身心障礙者友善措施、中高齡與高齡就業支持、性別平等推動、職業安全衛生落實、青年友善職場等五大面向評選，共有深耕屏東縣逾半世紀的台灣矢崎公司等17家企業上榜，今（1）日勞動節接受屏東縣長周春米頒獎表揚。

屏東縣長周春米說，隨著產業型態與就業結構持續轉變，企業在形塑職場環境上的角色日益關鍵。友善職場不僅是制度建構，更是文化與價值的落實。今年首度辦理「友善職場優良事業單位」甄選，透過5大面向評選，全面檢視企業在制度與實務上的表現，遴選出具示範性的標竿企業。

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獲獎企業在各面向均展現優於法規的積極作為，大田精密工業獲得「友幸好屏獎」，公司女性主管比例達35％，並由女性擔任工會理事長及勞工退休準備金監督委員會主委，展現性別平權落實成果；中鋼碳素化學公司獲「友安好屏獎」，導入智慧巡檢系統，結合電子地圖與跌倒偵測機制，大幅提升作業現場安全管理效能；環球購物中心屏東店則以完善培訓與職涯發展制度，打造青年友善職場環境，鼓勵青年穩定就業與持續成長。

得獎企業也分享實務經驗，台灣矢崎公司董事長杵塚健二說，公司成立56年、目前約有1200名員工，企業安全文化須由上而下貫徹，透過教育訓練與實境體驗，讓員工真正理解並內化安全意識，形成一致的行動標準。欣樂食品董事長張華欣則指出，公司積極延攬中高齡人才，目前50歲以上員工比例已達3成，透過經驗傳承與安全管理機制，打造穩定且具韌性的工作團隊。

勞青處長李雨蓁說，配合頒獎典禮，「我們一職在─打造友善職場」行動體驗特展，今日起也在屏東數位青創中心1樓同步開展，展到7月4日，透過互動裝置、情境案例與制度解析，呈現職場多元議題，協助民眾與企業以更直觀的方式理解友善職場內涵，並促進理念轉化為具體行動。

屏東縣今年首度辦理「友善職場優良事業單位」甄選，17家企業獲表揚。（記者羅欣貞攝）

屏東選拔友善職場，17家企業打造安心共融工作環境，獲得縣府表揚。（記者羅欣貞攝）

「我們一職在─打造友善職場｜行動體驗特展」5月1日起到7月4日在屏東數位青創中心1樓展出。（記者羅欣貞攝）

屏東縣啟動新政「勞工降溫神器」補助，針對100人以下微型企業、自營作業者、農漁民等身分，提供購買水冷扇、風扇衣及水冷服三大項補助，企業了解相關項目。（記者羅欣貞攝）

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