新竹縣500多名親子闖關 提早歡度5/15國際家庭日

新竹縣用親子活動，強化縣民對家庭的重視。（取自新竹縣政府官網）

新竹縣今天約有150組家庭、500多名鄉親齊聚在竹北國民運動中心4樓，趁著今天勞動節，提早迎接5月15日「國際家庭日」，享受「愛Fun行 全家Easy Go~愛家闖關活動」營造的歡樂家庭氣氛。

縣府教育局說，來參加的家庭有三代同堂的、核心小家庭，也有新住民家庭，這些參與活動的鄉親，到場要闖越13個由縣府多個單位攜手設計、打造的遊戲關卡，展現家人同舟共濟的「威力」。現場有的關卡要求親子共同製作金盞花草茶包，有的要合力完成越南小斗笠彩繪。

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簡單的組裝橡皮筋彈力賽車，卻是最熱鬧的角落；也有安排VR體驗，透過虛擬實境，把新竹縣戶外的在地特色物產，直接穿越來到眼前，大開在場大小朋友們的眼界。愛看戲的人，現場也有搭配了氣球藝術的兒童劇團秀。

縣府說，國際家庭日是每年的5月15日，鼓勵所有家庭，人人都能來學習營造愛家、跟家人沒有距離的「5到」學習行動，讓大家習慣用「眼到」、「耳到」、「口到」、「手到」、「心到」，一起營造溫暖的家庭氣氛。因為新竹縣是全國最年輕、最有活力的縣市之一，也就更需要強健的家庭做後盾。

新竹縣用親子活動，強化縣民對家庭的重視。（取自新竹縣政府官網）

新竹縣今天有約150組家庭提早過「國際家庭日」。（取自新竹縣政府官網）

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