串聯音樂、市集、大自然 森活市集連3天台南新化林場登場

「森活市集」結合音樂、市集與大自然，五一連假期間在中興大學新化林場前舉行。（記者劉婉君攝）

中興大學新化林場被稱為「台南人的後花園」，一場串聯音樂、市集與大自然的「森活市集&大自然交響樂」活動，今天（1日）起一連3天在新化林場前舉行，希望吸引遊客走入大自然，看見台南淺山地區的豐富產業與文化。

「森活市集」由山海屯社會企業與新化林場合作，活動包括市集攤位、音樂表演及手作體驗等，還可走入前身為竹筍加工場的竹與生活故事館，認識淺山青年為活化在地產業、文化及環境的投入。

請繼續往下閱讀...

為期3天的森活市集每天上午9時30分至下午5時，遊客在森活市集服務台蓋手章，即可憑山海屯手章免費進入新化林場，徜徉大自然。

山海屯社會企業執行長蘇莞婷表示，位於台南淺山地區的新化，有西拉雅族文化、也有竹產業，以往山海屯主要以新化老街為主，這次首度結合新化林場舉辦森活市集，希望能讓「台南人的後花園」再度活絡起來，讓在地淺山的文化被更多人看見，也帶動地方的產業發展。

「森活市集」活動中的小老闆市集，由小朋友擔任攤位老闆。（記者劉婉君攝）

來自各地職人與創作者的市集攤位。（記者劉婉君攝）

前身為竹筍加工廠的「竹與生活故事館」，介紹在地的竹相關商品及淺山青年的投入。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法