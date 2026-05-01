強化導覽品質 澎湖馬公市培訓導遊深化地景與生態解說力

民眾參加導覽訓練，加入旅遊解說行列。（馬公市公所提供）

馬公市公所辦理「地質地形、生態保育導覽解說培訓」課程，透過澎湖縣導遊領隊服務職業工會協力推動，針對桶盤嶼及南海離島地區地質差異與生態議題進行系統性課程設計，並結合實地踏查，強化第一線導覽人員在實務帶團中的解說能力，讓觀光從「看得到」進一步走向「說得清楚」。

此次培訓自南海遊客中心出發，實地走訪東吉嶼、東嶼坪嶼及桶盤嶼等地，課程涵蓋日軍遺址、燈塔、宮廟信仰與聚落紋理，並延伸至玄武岩節理與離島地形差異的現場比較。學員在行程中進行分段解說演練，針對實際帶團常見情境進行調整與修正，使課程內容能直接回應導覽實務需求。

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馬公市長黃健忠表示，此次共有56名導遊領隊參與，培訓重點不在於增加景點，而是讓既有景點的內容被講清楚；南海離島的地景條件本來就具特色，但若導覽深度不足，旅客多半停留在表面印象，無法真正理解地方差異，這也是目前觀光發展需要補強的環節。

黃健忠進一步表示，馬公市公所在觀光事務上，著重於把基礎工作做好，包括導覽人員培訓、在地知識整理及現地解說能力的提升。

馬公市公所辦理「地質地形、生態保育導覽解說培訓」課程。（馬公市公所提供）

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