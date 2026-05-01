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    首頁 > 生活

    眼睛不再乾巴巴！跟進華航、虎航 長榮開放機組員戴眼鏡

    2026/05/01 16:00 記者吳柏軒／台北報導
    長榮航空即日起開放客艙組員在執勤時可配戴眼鏡，並加碼開放黑色皮質便鞋，不用再穿有跟皮鞋。（資料照）

    長榮航空即日起開放客艙組員在執勤時可配戴眼鏡，並加碼開放黑色皮質便鞋，不用再穿有跟皮鞋。（資料照）

    傳統考取航空公司空服員多要視力好，因機艙執勤不能戴眼鏡，華航、虎航去年12月宣布開放客艙組員執勤可配戴框架眼鏡，昨（4月30日）傳出有長榮空服員也收到公司公告，今起可以戴眼鏡上班；長榮證實，即日起開放客艙組員在執勤時可配戴眼鏡，並加碼開放黑色皮質便鞋，不用再穿有跟皮鞋。

    有長榮空服員昨在脆（Threads）上發文，感動公司公告，明起組員可戴眼鏡上班，對不愛戴隱形眼鏡的人有幫助，因戴久眼睛很乾；底下也有驗光師留言稱長期戴隱形眼鏡不只乾眼，還有機率造成眼瞼下垂。對此，長榮也回應，即日起開放客艙組員在執勤時可配戴眼鏡，同時可自行選購與制服相襯並能展現優雅形象之黑色皮質便鞋，以安全舒適為原則。

    過去航空公司因為儀容及觀感等問題，規定空服員服勤不得配戴眼鏡，但在武漢肺炎期間，為了防疫安全考量，曾針對中國、香港及韓國等旅遊疫情第三級警告區航線，同意客艙組員可於執行勤務時配戴平光眼鏡。去年12月，華航率先宣布開放戴眼鏡，台灣虎航跟進，星宇航空評估中，長榮當時則是先放寬有醫囑可戴有框眼鏡服勤。

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