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    中一中111校慶 管、弦、合唱團首合體 演出自創曲「致台中一中」

    2026/05/01 16:41 記者蘇孟娟／台中報導
    中一中管、弦、合唱團首合體，百人演出自創曲「致台中一中」。（中一中合唱團提供）

    中一中管、弦、合唱團首合體，百人演出自創曲「致台中一中」。（中一中合唱團提供）

    台中一中今天111年校慶，學生社團管樂、弦樂及合唱團等3大社團首度大合體，更結合友校台中女中合唱團，百人陣仗表演學生自創曲「致台中一中─第1號小交響曲」，學生利用放學及假日時間練習，今上場幫校慶活動氣勢揭開序幕；作曲人、中一中管樂團指揮何駿謙說，曲目名稱中「第一」的意象很多，盼展現中一中「爭取第一、保持第一、永遠第一、一起第一」的精神。

    台中一中今天慶祝學校111年校慶，除有各班點子盡出的園遊會外，中一中管樂社、弦樂社及台中一中合唱團，有別於往年園遊會各社團單獨演出模式，首度3大樂團合體，還力邀友校台中女中合唱團加入，今在校慶活動中推出「管他什麼合弦」聯合演出，百人陣仗演出曲目更出自學生之手，從曲目設計到排練規劃皆由學生共同完成，展現學生自主與團隊協作能力，演出獲不少掌聲。

    「致台中一中─第1號小交響曲」創作者台中一中管樂社指揮何駿謙指出，曲目想像中一中先賢創立第一所台人子弟就讀的學校的艱辛，體現出「革命、希望、創新」的意象，曲中「第一」的意象很多，展現中一中「爭取第一、保持第一、永遠第一、一起第一」的精神。

    合唱團社長鄭光硯指出，這次跨界合作從選曲、編制到排練都是3社團共同討論完成，為了整合練習時間克服不少困難，但能在校慶舞台呈現成果，對大家來說非常有成就感。

    中一中管、弦、合唱團首合體，百人演出自創曲「致台中一中」。（中一中合唱團提供）

    中一中管、弦、合唱團首合體，百人演出自創曲「致台中一中」。（中一中合唱團提供）

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