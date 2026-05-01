「老老照顧」悲歌再現 南市衛生局：原已規劃長照介入

南市衛生局今（1）日說明，4月27日接獲照顧者友人通報後，已於翌日立即啟動專案處理，由照顧管理專員到府訪視評估，並迅速展開後續協助。然而，訪視後不久即發生憾事，令人遺憾與不捨。（資料照）

台南再傳「老老照顧」悲歌，兩位未婚姊妹長期相依、彼此扶持，最終不堪久病壓力釀成遺憾。南市衛生局今（1）日說明，4月27日接獲照顧者友人通報後，已於翌日立即啟動專案處理，由照顧管理專員到府訪視評估，並迅速展開後續協助。

衛生局指出，經評估，個案在行動、沐浴及飲食等日常生活功能皆無法自理，屬長照需求等級CMS第7級，已符合高度照護需求標準，原已規劃銜接長照服務，並啟動服務介入機制，積極協助家庭連結相關資源。當時照顧者亦表達，希望先安排住院並聘請看護協助，待出院後再銜接機構喘息服務，整體照護規劃已在進行中。然而，訪視後不久即發生憾事，令人遺憾與不捨。

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台南市長黃偉哲對此表示，隨著高齡社會來臨，「老老照顧」已成為不少家庭的真實處境，照顧壓力往往在短時間內急遽累積，一旦缺乏外部支持，風險即大幅升高。他呼籲民眾，面對長期照顧壓力時，應及早尋求協助，善用政府提供的長照資源。

衛生局也強調，除政府資源外，社區鄰里與親友的即時關懷同樣關鍵，若能及早發現並通報，有助於長照體系提前介入，接住需要幫助的家庭，降低憾事發生的可能。

衛生局提醒，民眾如有長照需求或照顧壓力，可撥打長照專線1966，將有專人提供諮詢與申請服務，協助家庭減輕照顧負擔，建立更完善的支持網絡。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

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