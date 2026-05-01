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    首頁 > 生活

    交通戰情室2.0發威！板橋警「智慧診斷」路口 抓出交通致死病灶

    2026/05/01 15:30 記者徐聖倫／新北報導
    板橋警分局長彭正中（左1）視察AI交通健檢。（記者徐聖倫翻攝）

    板橋警分局長彭正中（左1）視察AI交通健檢。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市板橋警分局自今年起推動智慧執法新思維，透過「路口大數據分析」與「主動式交通健檢」雙軌策略，結合新北市政府「交通戰情室2.0」，成功打破「執法量增、事故不減」的魔咒。統計顯示，今年前4月板橋轄內整體交通事故量下降13%，其中行人事故更是大幅驟減32%，成績亮眼。

    ​板橋分局指出，警方今年將策略由過去的「被動受理」轉向主動「智慧診斷」。根據統計，今年1至4月針對大型車違規取締達1352件，較去年同期成長達63%，其中超載取締也增加50%。雖然執法強度提升，但換來的是大型車死亡事故「零發生」及事故率降低12%的具體成效，顯示精準執法確實發揮震懾與預防作用。

    ​此外，針對外界關注的行人安全，警方鎖定路口惡性違規強力掃蕩，取締件數達2240件，成功讓行人事故從去年同期的96件降至65件，降幅高達32%。

    ​除執法外，警方更結合市府「交通戰情室2.0」，針對文化路、縣民大道等主幹道進行「深度掃描」。今年主動會勘件數由8件倍增至17件，並完成12處智慧工程改善，包含汰換不合理標誌、清除盲區障礙及增設LED智慧警示牌。

    ​板橋分局長彭正中表示，未來將持續深耕智慧交通布局，優化工程與執法精準度，要讓數據成為市民平安回家最強力的後盾，將板橋打造成安心通行的智慧交通示範區。

    板橋警分局使用AI即時疏導交通實例。（記者徐聖倫翻攝）

    板橋警分局使用AI即時疏導交通實例。（記者徐聖倫翻攝）

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