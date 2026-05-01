阿伯噴檳榔汁、街友滿地「金流」 台東偏鄉客運司機開車做功德

客運司機阿豪說，大家要對弱勢或失智老人多些包容，但有問題要及時向司機反映。（記者劉人瑋攝）

台東幅原狹長、交通不便，客運司機也不好過，近來乘客還頻頻出狀況。有阿伯吃檳榔、氣味影響大家，還因不慎嗆到、滿口檳榔汁噴出，其他乘客也遭殃。最可怕的是，近來有街友忍不住在拉在褲上，等車到站停好，屎尿橫流，司機忍不住怒道:「我可以等你去上廁所，但要說啊！」

在台東，往往都是弱勢或是無交通工具者才使用大眾運輸，司機阿豪載送南迴線旅客也看盡了許多底層生活，本身也充滿包容心，但近來乘客不守規矩狀況更加頻繁。

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客運中，一早最常發生就是學生的早餐「災難」，有學生將吃完的包裝塞在難被發現的角落，或是奶茶打翻，司機一煞車、奶茶往前流。阿豪說，通常早上的客運會充滿早餐的味道，客運不禁食，「但好歹不要打翻吧？」

相較早餐奶茶，有阿伯一上車就一直嚼檳榔，滿車早餐味變成檳榔味，阿豪說，餐點的味道實屬正常，但吃檳榔還讓其他乘客聞到、抱怨，那就很沒公德心了，最慘的是阿伯還嗆到、噴出一嘴檳榔汁，「清完地上奶茶，還要清檳榔汁」，接著要再發車，司機清完已無暇休息。

近日最慘的，則是有街友在車上漏屎、滿車屎味，但阿豪無法分心查看，直到抵達終點，見「泥流」外洩，還從街友褲管噴發才覺大事不妙，怒道:「真有問題要講啊！大家會等你」，看了都快哭了，除了要清理，又失去休息時間。

阿豪說，街友也知自身有錯、一再道歉才原諒他，其實長途客運中也曾有乘客想上廁所狀況，「就曾一車的人等客人在超商上完廁所，但沒人怪罪，台東人心態還是很好的，畢竟一趟路數十到近百公里，總有生理需求」，但「有需求卻不說、最後還爆發，這就讓人難以忍耐了」。

但同樣是漏屎尿，卻讓司機不發脾氣的情況也不少，阿豪說，有許多老人也有相同狀況，後來司機們都清楚，原來都是失智老人忘了包尿布，家人也無暇照顧，「只能透過地方人脈要求家人多加照顧，也呼籲大家多點同理心」。

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