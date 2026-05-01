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    首頁 > 生活

    塵封15年土地徵收補償 竹市府助市民跨世代繼承

    2026/05/01 15:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    一筆塵封15年、金額近19萬元的土地徵收補償費，在收歸國有期限前順利完成提領程序。（市府提供）

    一筆塵封15年、金額近19萬元的土地徵收補償費，在收歸國有期限前順利完成提領程序。（市府提供）

    一筆塵封15年、金額近19萬元的土地徵收補償費，在收歸國有期限前順利完成提領程序。民眾寫信感謝市府團隊積極協助，讓先祖留下的財產得以順利領回，也為一段跨世代的繼承案件畫下圓滿句點。

    地政處長何憲棋表示，該筆補償費源自「中清路延伸新闢道路工程」用地徵收，為陳姓市民曾祖父所有東濱段土地。市府於99年間辦理徵收公告並通知領取補償費，因土地所有權人已過世，繼承人眾多且分散各地，致未能於期限內領取，後依法存入保管專戶。

    為保障民眾權益，市府除依法於補償費存入專戶前後寄發通知外，針對保管期限即將屆滿案件，亦主動重新查明戶籍及繼承人資料，再次寄發通知提醒。陳姓市民即於此次清查中得知尚有款項未領，並在地政處協助下順利完成提領程序，有效維護自身權益。

    地政處說，被繼承人於民國34年過世，適用台灣光復前繼承制度，須依身分別區分「家產」與「私產」，並分別適用不同繼承順序，處理難度較高。經市府同仁主動與戶政機關溝通說明，最終協助申請相關戶籍佐證資料，釐清繼承關係，順利完成本案。

    陳姓市民說，同房繼承人共14人，每人可分得約1200元，雖金額不高，卻別具意義。家人已決定將這筆祖先留下的補償款交由母親統籌運用，感謝市府同仁耐心協助，讓多年未解的財產問題得以圓滿解決。

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