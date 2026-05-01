「鵝阿煎、鵝樂」萌翻！苗栗後龍黑天鵝一家五口命名出爐

後龍鎮公所為清水廊道黑天鵝一家五口辦理票選命名，「鵝爹」、「鵝阿煎」、「鵝樂」等上榜。（記者彭健禮攝）

苗栗縣後龍鎮公所接管高鐵苗栗特定區後，加以整頓美化，重振清水廊道休憩觀光，並獲贈一對黑天鵝於水域飼養。這對黑天鵝爸媽於年初迎來3隻鵝寶寶，公所為黑天鵝一家五口辦理票選命名，「鵝爹」、「鵝阿煎」、「鵝樂」等，趣味十足。

頭份大久繁殖場業主范進軒支持後龍鎮公所重振清水廊道休憩觀光，去年5月捐贈一對黑天鵝給後龍鎮公所。這對黑天鵝於今年農曆新年喜獲麟「鵝」，增添3名鵝寶寶；黑天鵝一家五口優游水畔，更成為當地生態「嬌點」。

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為了讓天鵝家族更有識別度，後龍鎮公所特別舉行黑天鵝家族命名活動，票選結果出爐，鵝爸爸叫「鵝爹」、鵝媽媽叫「龍吼哩」，3隻鵝寶寶則分別叫「鵝瓜多」、「鵝阿煎」、「鵝樂」。

後龍鎮長謝清輝說，清水廊道經公所整頓美化，恢復人氣，黑天鵝一家五口更讓當地生態生機蓬勃，且縣府已選定高鐵特定區為明年台灣燈會舉辦場地，公所將配合縣府持續營造更優質的休憩觀光環境。

後龍鎮長謝清輝公布票選結果，鵝爸爸叫「鵝爹」、鵝媽媽叫「龍吼哩」，3隻鵝寶寶則分別叫「鵝瓜多」、「鵝阿煎」、「鵝樂」。（記者彭健禮攝）

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