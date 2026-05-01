最美金黃花海馬拉松來了！ 花蓮六十石山半馬開始報名

花蓮六十石山每年金針花季都吸引遊客上山，在金黃花海中還能眺望花東縱谷雲海及稻浪。（記者花孟璟攝）

花蓮在玉里、富里鄉各有赤科山、六十石山2座金針山，每年8月下旬進入盛開期，其中六十石山第2屆馬拉松賽即日起受理報名，跑在鋪滿金黃色花毯的山區、一邊眺望花東縱谷美景，堪稱全台風景最漂亮的馬拉松賽事！

富里鄉長江東成說，六十石山是花蓮富里鄉最具代表性的景點，早期是八七水災後到山區種金針的農民開墾，20多年前發展賞花觀光，每年花季都吸引大批遊客上山，去年鄉公所首屆舉辦金針花馬拉松勇者挑戰賽吸引超過2100名跑者報名。

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比賽最硬斗的金針勇士超級半馬組，比賽路線長度24公里從富里鄉農會出發，路線最高點海拔830公尺、等於12公里需爬升高度688公尺，考驗跑者心肺耐力；另有10公里勇敢先鋒－山坡挑戰組，爬升高度214公尺、以及5公里山腳樂活組，各組第1名獎金分別是2.1萬元、1萬元及3600元。

江東成表示，今年第二屆比賽路線有稍微調整，去年第一屆半馬距離21.81公里，今年為「超半馬」24公里，爬升高度都是600多公尺，半馬去年男子組最佳成績是1小時16分15秒、女子組1小時36分4秒，為了鼓勵跑者挑戰極限，比賽今年設置六十石山勇者破紀錄獎，建立正式紀錄制度，大會將依據第一屆成績及實際距離為基準，發給每組3位跑者破紀錄獎。

富里鄉是全台灣知名的稻米之鄉，報名就送迎賓富里米，完賽禮六十石山特產的乾金針，比賽除了規劃交通接駁服務，選手及親友可報名花蓮火車站往返六十石山付費接駁專車，今年也遠雄海洋公園推出跑者合作優惠，憑號碼布可享100元優惠入園、親友價399元，讓跑者不只是來比賽，還可順便安排一趟旅行，報名網址https://irunner.biji.co/fulirun2026。

六十石山馬拉松去年首次舉辦，吸引2100名跑者報名，在出發前在大草原跳暖身操。（富里鄉公所提供）

六十石山馬拉松特色是在中海拔的金針花海跑步。（富里鄉公所提供）

全台最美的花海馬拉松就在六十石山金針花季。（富里鄉公所提供）

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