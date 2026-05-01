祖孫玩很大 台南「祖孫甜蜜好食光」為慶祝母親節系列活動起動

祖孫好「食」光，阿孫仔餵食糖葫蘆。（台南市家庭教育中心提供）

祖孫玩很大，台南市家庭教育中心今天（1日）在新營區南紙里活動中心舉辦「祖孫甜蜜好食光」，為5月慶祝母親節系列活動開幕，場面溫馨熱鬧，讓愛與關懷在日常生活中持續流動，營造更溫暖的家庭關係。

台南市家庭教育中心主任張冰嫈表示，母親是家庭中安定與溫暖的重要力量，自5月推出多項精采活動，今天「祖孫甜蜜好食光」邀請祖父母與孫子女共作健康減糖糖葫蘆，並搭上熱門影劇《魷魚遊戲》椪糖話題，安排椪餅挑戰體驗，讓祖孫在趣味互動中認識傳統飲食與異國文化，促進跨世代交流。

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響應「國際家庭日」，家庭教育中心5月9日將在麻豆曾文市政願景園區舉行「愛無限／家無界」，除了表演活動外，更設計充滿教育寓意的趣味闖關、運動體驗、釣魚池體驗與多元手作課程，還有特別的「母親節明信片傳情」活動，邀請親子寫下對媽媽的感謝與祝福，協助免費寄出。

接著5月17日舉辦「把溫柔留給自己─情緒補給時刻」，為家庭照顧者設計情緒覺察與自我照顧課程，結合香氛乳液手作，讓平日忙於照顧家人的參與者擁有專屬放鬆時光；5月24日將在台南大遠百威秀影城舉辦電影《雙囍》導讀專場，帶領市民從「先做情人，再做家長」的觀點，探討育兒期的親職合作與角色分工。

台南市家庭教育中心說，5月另推出「溫馨時刻在我家」線上抽獎活動，結合Podcast家庭教育內容，鼓勵親子共同聆聽與分享，讓母親節更具溫度與教育意義；同時，全市21所國中小響應「寵愛媽咪‧就是愛『獻』」活動，透過多元創意行動為親子情感加溫，向媽媽說聲：「辛苦了，母親節快樂」。

台南市家庭教育中心在新營區南紙里活動中心舉辦「祖孫甜蜜好食光」活動，為5月慶祝母親節系列活動開幕。（台南市家庭教育中心提供）

祖孫體驗做椪糖。（台南市家庭教育中心提供）

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