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    首頁 > 生活

    青森睡魔小舖回歸 限時開賣再掀搶購潮

    2026/05/01 14:36 記者蔡宗勳／嘉義報導
    睡魔小舖2.0強勢回歸，限時開賣。（記者蔡宗勳攝）

    睡魔小舖2.0強勢回歸，限時開賣。（記者蔡宗勳攝）

    「青森睡魔抵嘉」燈組在今年台灣燈會期間造成大轟動，台灣製造的睡魔周邊限定商品大受歡迎，排隊人龍往往上百人。燈會結束後仍有許多熱情民眾敲碗不斷，台灣文化總會從善如流，決定延續青森睡魔與樸仔媽跨越距離與文化的珍貴情誼，在迎接媽祖誕辰以及朴子配天宮贊境的歡欣氣氛裡，今天起睡魔小舖2.0強勢回歸，限時開賣。

    全新商品有虎你圓滿吊飾、虎你好額流金磚、樸仔媽聖誕千秋團扇、貼好貼滿貼紙包、台日友好祈福吊飾與睡魔抵嘉好運筊 。

    文總秘書長李厚慶表示，台灣燈會期間最搶手品項，是將製作睡魔燈籠過程中裁切下來的木材邊角料再製，讓大家真正擁有台灣限定睡魔燈籠的一部分。這次將其製作為兩種品項，台日友好祈福吊飾是將台灣製造的樸仔媽祈福袋，裝進了青森睡魔師獨家繪圖授權刻印木牌，上面有著代表青森的「蘋果」、配天宮的「求子牡丹」、和山軍尊神虎爺公最愛的「雞蛋」。

    睡魔抵嘉好運筊是從青森睡魔的慶典，到樸仔媽座前的靜謐，日本柳杉跨海延續了它的價值與精神。保留木頭最自然的質地，做成一對樸實的筊杯。生活總有抉擇，而好運往往來自內心的堅定，讓每一次的擲筊，都成為你我心想事成的開端。

    配合媽祖誕辰與配天宮贊境，睡魔小舖的營業時間為5月1、2、3日的10點到19點，8、9兩日8點到19點，10日為10點到16點。

    睡魔小舖 2.0限時開賣全新商品。（記者蔡宗勳攝）

    睡魔小舖 2.0限時開賣全新商品。（記者蔡宗勳攝）

    台灣燈會「青森睡魔抵嘉」燈組在朴子配天宮展出倒數計時。（記者蔡宗勳攝）

    台灣燈會「青森睡魔抵嘉」燈組在朴子配天宮展出倒數計時。（記者蔡宗勳攝）

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