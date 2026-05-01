全國首度勞動節統一放假！大雪山、八仙山全客滿 台中高山飯店成最強「避暑勝地」

大雪山森林遊樂區五一連假住宿客滿。（記者張軒哲攝）

五一勞動節3天連假今日登場，是首度全國統一放假，許多民眾把握連假出遊，台中市高山飯店住房率較佳，武陵農場、大雪山、八仙山連假前二晚住房將近滿房，梨山賓館約5成，民眾把握春日花開，上山避暑踏青。

國際線機票受中東戰火波及，機票陸續漲價，有民眾選擇國旅，把握連假出遊，國內各景點遊客較週末假日略增，許多飯店皆客滿，台中市各大飯店各自推出優惠提升業績。

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武陵農場與福壽山農場正值魯冰花開，武陵農場表示，五一連假前2日住房逾9成，5月1日住宿率達97%，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關各飯店五一連假住房未客滿，約7至8成，遊客較4月春假略增。

另外，大雪山森林遊樂區與八仙山森林遊樂區住宿皆客滿。業者研判因母親節將至，國人習慣安排家庭聚餐慶祝，母親節的連假提早安排出遊。

台中市區部分，台中福華飯店與麗寶福容飯店五一連假住宿率也皆達9成以上。

武陵農場五一連假住宿開紅盤。（記者張軒哲攝）

谷關溫泉五一連假住宿遊客較4月春假略增。（記者張軒哲攝）

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