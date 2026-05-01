為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國首度勞動節統一放假！大雪山、八仙山全客滿 台中高山飯店成最強「避暑勝地」

    2026/05/01 14:52 記者張軒哲／台中報導
    大雪山森林遊樂區五一連假住宿客滿。（記者張軒哲攝）

    大雪山森林遊樂區五一連假住宿客滿。（記者張軒哲攝）

    五一勞動節3天連假今日登場，是首度全國統一放假，許多民眾把握連假出遊，台中市高山飯店住房率較佳，武陵農場、大雪山、八仙山連假前二晚住房將近滿房，梨山賓館約5成，民眾把握春日花開，上山避暑踏青。

    國際線機票受中東戰火波及，機票陸續漲價，有民眾選擇國旅，把握連假出遊，國內各景點遊客較週末假日略增，許多飯店皆客滿，台中市各大飯店各自推出優惠提升業績。

    武陵農場與福壽山農場正值魯冰花開，武陵農場表示，五一連假前2日住房逾9成，5月1日住宿率達97%，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，谷關各飯店五一連假住房未客滿，約7至8成，遊客較4月春假略增。

    另外，大雪山森林遊樂區與八仙山森林遊樂區住宿皆客滿。業者研判因母親節將至，國人習慣安排家庭聚餐慶祝，母親節的連假提早安排出遊。

    台中市區部分，台中福華飯店與麗寶福容飯店五一連假住宿率也皆達9成以上。

    武陵農場五一連假住宿開紅盤。（記者張軒哲攝）

    武陵農場五一連假住宿開紅盤。（記者張軒哲攝）

    谷關溫泉五一連假住宿遊客較4月春假略增。（記者張軒哲攝）

    谷關溫泉五一連假住宿遊客較4月春假略增。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播