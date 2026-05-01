海委會與國家公園署攜手 打造國家公園海域數位孿生

國海院與國家公園署簽訂合作備忘錄。陳璋玲（左起）、吳欣修、劉世芳、國家公園署署長王成機。（國海院提供）

為落實總統賴清德推動「AI 新十大建設」願景，海委會國家海洋研究院（下稱國海院）與內政部國家公園署今（1）日簽署合作備忘錄（MOU），雙方將致力於建構國家公園海域的「數位孿生」系統，象徵我國海洋守護工作正式邁向全面智慧化時代。

簽約儀式在高雄市立圖書館總館舉行，在內政部部長劉世芳及海委會副主委吳欣修見證下簽署合作備忘錄（MOU）。

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國海院指出，合作的核心亮點在於全面導入前瞻的海洋遙測技術、水下載具監測及精準海洋數值預報，雙方將致力於建構國家公園海域的「數位孿生」系統，將頂尖科研能量轉化為帶動生態進步的動能，確保數據安全與保育創新並進。

國海院表示，正積極執行「國家全海域基礎調查與大數據建置」、「台灣及南海海洋數位孿生發展」及推動「海洋總體檢與AI應用」等多項關鍵國家計畫，透過合作備忘錄的簽署，雙方將針對國家公園海域展開深度的科研對話與實務對接。

此外，雙方將共同推動海洋數值預報與數位孿生技術的整合發展，將龐雜的觀測資料轉化為具備預警與模擬功能的深度研究成果。

國海院院長陳璋玲指出，透過國海院前瞻的科學技術與國家公園署豐富的棲地管理實務深度接軌，能將嚴謹的科學研究轉化為具體的海洋政策指引，未來雙方將持續推動各項資源的互惠共享，透過公私部門與學術機構的緊密協作，共同守護台灣藍色國土。

國海院與國家公園署攜手合作，一起守護藍色國土。（國海院提供）

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