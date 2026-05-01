台東森林公園免費入園首日人潮普通 台南遊客：收費不是重點

免費首日，未有明顯人潮。（記者劉人瑋攝）

位於台東市的台東森林公園，去年7月才調漲門票，如今實施不到一年，5月1日起全面恢復免費入園。外界原先質疑，漲價後可能影響入園意願、導致收入下滑，但從縣府公布的數據來看，漲價後收入未必比往年差。至於免費首日，園區人潮並未明顯暴增，還有來自台南的遊客直言，景點是否收費未必是影響人潮的主因。

根據縣府新聞稿，這次恢復免費入園，主因是財政狀況改善，已可負擔園區養護經費。此外，配合取消收費，原本即可免費進入的活水湖區域，其與公園間通道也打開，以往常有遊客詢問公園「是否有直達活水湖通道」，最後仍需繞一大段路抵達，如今合併開放，活動空間也隨之擴大。

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據縣府農業處表示，台東森林公園自2017年起收費，每人門票30元，歷年僅有1、2年年收入突破千萬元。去年7月門票調漲為80元後，截至目前已累計逾700萬元收入；若未受下雨、颱風或高溫等因素影響，全年收入仍有機會回到千萬元水準。

但據園方初步調查，若要公園人數暴漲，「就要是熱氣球季，而且天候要像今天一樣，陰天、市區有風」，若山區下雨、熱氣球活動受影響時，許多遊客被熱氣球吸引到台東卻看不到熱氣球，下山只能到海邊或森林公園。

據縣交觀處資料，去年8月台東住宿人就超過31萬人，9月15萬9千多人，10月連假又有19萬人，到去年底每月多16至18萬人，由於住宿旅客多集中在市區、鄰近森林公園一帶，在整體來台東旅遊人數未見明顯波動的情況下，門票調整與入園人數之間，是否存在直接關聯，仍難以定論。

今天有來自台南仁德的一家四口，因到台東訪友，順道前往森林公園遊玩，才得知公園當天起恢復免費。民眾表示，其實「收80元，給他（公園）就好，沒什麼大不了的」，並說：「我們台南人，有誰假日都去安平古堡？去的大多是遊客，而現在不只古堡，整個安平老街、乃至於安平多處都人滿為患，收這麼點小錢，真的是關鍵嗎？」

縣府農業處林務科表示，連假首日無法判定，或許多數遊客正在前來台東路上，需再看明、後天方能判斷人數，但究竟是否因免費政策帶來更多遊客，仍需待後續幾天觀察與進一步統計。

收費亭已空。（記者劉人瑋攝）

高價打造的遊戲區明顯受到家長與兒童青睞。（記者劉人瑋攝）

公園內處處是美景，許多區域也是請設計公司用心規劃。（記者劉人瑋攝）

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