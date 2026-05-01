桃園敬老愛心卡5月起 可扣點搭乘新北市「14+1」條公車

持桃園敬老愛心卡，5月起將陸續有15條路線公車可扣點搭乘，圖為大都會客運937路線公車自15日起實施。（交通局提供）

桃園市政府社會局為讓使用敬老愛心卡的市民，自龜山大坪頂地區往返雙北市更加便利性，與三重客運、台北客運、大都會客運簽約，除大都會客運937路線自5月15日起持卡者可扣點搭乘，另有三重客運、台北客運14條路線即日起就可搭乘，讓日常通勤、就醫、採買更方便。

桃市交通局長張新福說，5月1日開放使用桃園市敬老愛心卡800點補助扣抵車資的新北市公車為計有三重客運、台北客運等客運業者所營的橘21、786、822、854、858、936、945、946、966、967、920、925、948、898等14條路線，5月15日增加大都會客運937路線，這15條路線均已完成車機與系統設定，客運業者與社會局簽約完畢。

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民眾若於龜山大坪頂地區使用桃園市敬老愛心卡點數搭乘新北市公車，務必持實體敬老愛心卡刷卡搭乘，並可於搭車前至新北市公車動態資訊網站（https://ebus.gov.taipei/ebus?ct=ntpc）查詢即時到站資訊。

張新福說，龜山大坪頂地區與雙北生活圈連結密切，許多市民平時即會到此搭乘新北市公車往返雙北，過去相關路線尚未納入桃園市敬老愛心卡點數使用範圍，對長者及身心障礙朋友非常不方便，經市府協調新北市政府、客運業者及票證系統廠商完成驗票機程式調整與測試後，開放持卡者可扣點搭乘。

張新福表示，敬老愛心卡內已設定TPASS行政院通勤月票定期票，搭乘適用路線時將依TPASS規則使用，不會扣除敬老愛心卡800點；目前桃園市多元支付乘車碼，也就是手機QR Code乘車碼，尚未提供敬老愛心卡點數扣抵服務，使用乘車碼搭車也不會扣點。

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