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    首頁 > 生活

    合歡山杜鵑盛開！勞動節連假吸賞花客 紅線違停釀大塞車

    2026/05/01 14:23 記者陳鳳麗／南投報導
    合歡山台14甲線部分路段兩側紅線違停。（民眾提供）

    合歡山台14甲線部分路段兩側紅線違停。（民眾提供）

    合歡山高山杜鵑進入盛開期，勞動節連假首日天氣轉好，清晨開始就湧入一波波的遊客，武嶺路段清晨一度如夜市般熱鬧。台14甲線部分路段因違停造成壅塞，有遊客拍到台14甲線約25到35K（石門山路段）道路兩側紅線違停，影響雙向車輛行進，形成長長的車龍。

    合歡山前兩日天氣不佳，今天是勞動節連假第一天氣候轉好，台14甲線翠峰到大禹嶺路段上午6點到11點高乘載管制，部分遊客趕在管制時間前衝上山，武嶺亭在清晨5點多即車水馬龍，武嶺亭擠滿遊客，道路上則是車燈閃耀，武嶺路段再度變成熱鬧的夜市。

    合歡山上停車位少，假日上山車輛多，武嶺路段是重點違停取締點，汽車大多排隊等著進停車場，不過有的遊客相中某些「安全路段」，在兩側劃設紅線處違停，有遊客在台14甲線約25到35K路段（石門山路段）拍到道路紅線違停畫面，有的路段單邊紅線違停，有部分路段則因兩側都違停，原本就狹窄的道路幾乎變成單行道，車輛壅塞。

    合歡山武嶺亭清晨不到5時，就車水馬龍，車燈閃耀。（圖擷自武嶺即時影像）

    合歡山武嶺亭清晨不到5時，就車水馬龍，車燈閃耀。（圖擷自武嶺即時影像）

    武嶺亭清晨湧入眾多遊客。（圖擷自武嶺即時影像）

    武嶺亭清晨湧入眾多遊客。（圖擷自武嶺即時影像）

    合歡山部分路段因紅線違停，讓狹窄道路快變成單行道。（民眾提供）

    合歡山部分路段因紅線違停，讓狹窄道路快變成單行道。（民眾提供）

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