為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    何欣純允諾加速中捷「豐科軸線」 周永鴻：不能再等14年

    2026/05/01 14:30 記者蔡淑媛／台中報導
    周永鴻指豐科軸線對翻轉大豐原地區的重要性及迫切性，不能再等14年才啟動規劃，何欣純也當場允諾當選市長後將加速啟動豐科軸線規劃。（記者蔡淑媛攝）

    周永鴻指豐科軸線對翻轉大豐原地區的重要性及迫切性，不能再等14年才啟動規劃，何欣純也當場允諾當選市長後將加速啟動豐科軸線規劃。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（1）日與民進黨台中市長參選人何欣純拍攝定裝照，並就台中捷運路網深入對談，周永鴻指出豐科軸線對翻轉大豐原地區的重要性及迫切性，不能再等14年才啟動規劃，何欣純也當場允諾當選市長後將加速啟動豐科軸線規劃，以「縣市縫合，捷運動工」為目標，讓台中捷運路網更加完善，大台中欣欣向榮。

    周永鴻表示，豐原過去是台中縣縣治所在地，縣市合併後卻逐漸被邊緣化，關鍵原因之一，缺乏一條能把人帶進原縣區的交通軸線，他從上屆任期就開始推動豐科軸線，這條路線從豐原經神岡到中科，銜接機場捷運，串接台中國際機場、水湳國際會展中心及中科產業帶，是翻轉原縣區發展的關鍵，但盧市府8年都未啟動可行性評估。

    周永鴻強調，目前台中規劃的捷運路線大多是把縣區的人送進市區，但真正要縮小城鄉差距，必須有一條把人帶進縣區的軸線，豐科軸線不只是通勤路線，更是串接產業、觀光與區域發展的經濟動脈。

    何欣純則當場承諾，當選後會加速推動規劃豐科軸線，讓原縣區不再被邊緣化，完善捷運路網，達到真正的縣市縫合。

    周永鴻強調，很高興看到何欣純對原縣區交通建設的重視與具體承諾，這正是大豐原地區，包含豐原、潭雅神和山城鄉親最需要的，他會繼續在議會推動，與未來的市府團隊攜手合作，讓豐科軸線從紙上規劃變成實際動工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播