何欣純允諾加速中捷「豐科軸線」 周永鴻：不能再等14年

周永鴻指豐科軸線對翻轉大豐原地區的重要性及迫切性，不能再等14年才啟動規劃，何欣純也當場允諾當選市長後將加速啟動豐科軸線規劃。（記者蔡淑媛攝）

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（1）日與民進黨台中市長參選人何欣純拍攝定裝照，並就台中捷運路網深入對談，周永鴻指出豐科軸線對翻轉大豐原地區的重要性及迫切性，不能再等14年才啟動規劃，何欣純也當場允諾當選市長後將加速啟動豐科軸線規劃，以「縣市縫合，捷運動工」為目標，讓台中捷運路網更加完善，大台中欣欣向榮。

周永鴻表示，豐原過去是台中縣縣治所在地，縣市合併後卻逐漸被邊緣化，關鍵原因之一，缺乏一條能把人帶進原縣區的交通軸線，他從上屆任期就開始推動豐科軸線，這條路線從豐原經神岡到中科，銜接機場捷運，串接台中國際機場、水湳國際會展中心及中科產業帶，是翻轉原縣區發展的關鍵，但盧市府8年都未啟動可行性評估。

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周永鴻強調，目前台中規劃的捷運路線大多是把縣區的人送進市區，但真正要縮小城鄉差距，必須有一條把人帶進縣區的軸線，豐科軸線不只是通勤路線，更是串接產業、觀光與區域發展的經濟動脈。

何欣純則當場承諾，當選後會加速推動規劃豐科軸線，讓原縣區不再被邊緣化，完善捷運路網，達到真正的縣市縫合。

周永鴻強調，很高興看到何欣純對原縣區交通建設的重視與具體承諾，這正是大豐原地區，包含豐原、潭雅神和山城鄉親最需要的，他會繼續在議會推動，與未來的市府團隊攜手合作，讓豐科軸線從紙上規劃變成實際動工。

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