屏東偏鄉、原鄉桶裝瓦斯補助今起申請 預計1.3萬戶受惠

屏東縣「偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助」，5月1日起受理申請，至6月30日截止。（資料照，屏東縣政府提供）

為照顧偏遠與原住民族地區家戶的生活需求，減輕日常開銷壓力，屏東縣「偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助」，今天（5月1日）起正式受理申請，至6月30日截止。預計嘉惠約1萬3千戶家庭，讓民眾在基本民生支出上獲得更實質的支持。

屏東縣政府城鄉發展處表示，長期以來偏遠地區因地理條件與交通限制，桶裝瓦斯運輸成本較高，導致價格明顯高於一般地區，對家庭經濟造成不小負擔，因此透過差價補助政策，盼能縮短城鄉差距，讓每一個家庭在最基本的生活需求上，都能獲得公平對待與妥善照顧，這項補助不僅是生活壓力的減輕，更象徵對偏鄉與原鄉居民長期而穩定的關懷，讓政策真正走進生活、貼近民心。

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本項補助以家戶為申請單位，一戶一人為代表，不得重複申請，並依補助辦法規定計算每戶補助金額，最高補助桶數為19桶，適用地區包括三地門、霧台、泰武、瑪家、來義、春日、獅子、牡丹及滿州鄉，只要設籍或實際居住於上述鄉鎮的家戶皆可申請。設籍家戶民眾可透過線上系統快速申辦，或至各鄉公所、村辦公處臨櫃辦理，申請方式簡單便利、雙軌並行。

屏東縣政府城鄉發展處再次提醒，補助申請期限至6月30日止，符合資格的民眾務必把握時間提出申請，別讓自身權益錯過。

屏縣2026年家用桶裝瓦斯差價補助宣導。（屏東縣政府提供）

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