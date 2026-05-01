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    首頁 > 生活

    板橋農村公園三合院整修變身藝文空間 銀髮書畫聯展登場

    2026/05/01 14:00 記者黃子暘／新北報導
    新北市板橋區農村公園三合院進行整修，轉型為藝文展示空間。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區農村公園三合院進行整修，轉型為藝文展示空間。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區農村公園三合院進行整修，轉型為藝文展示空間。新北市長侯友宜今（1）日出席啟用典禮並發放康乃馨，與民眾一同慶祝即將到來的母親節。民政局長林耀長指出，三合院即日起推出書畫聯展，自即日起至31日止，每日9點至16點開放參觀。

    板橋區長陳奇正說，公園第一期改造工程在2023年7月完工啟用，打除既有圍牆，使活動場域更為開闊，並新設廣場增加市民休閒遊憩空間、設置無障礙坡道、4組體健設施、景觀池、景觀燈組等，也加強綠美化植栽；第二期工程著重在農村三合院修繕，自去年10月開工，整修後，不僅讓三合院重現早期農村傳統建築風貌，也轉型為藝文展示空間，並在國立台灣藝術大學畢業的忠翠里長張慎芝帶領下，展出由里內銀髮俱樂部的長輩繪製的水墨畫、書法彩繪與素描作品。

    陳奇正說，三合院內也有「板橋時光迴廊」常設主題展區，透過老照片與歷史文字印記，回顧早期「枋橋」、「板橋驛」、「板橋鎮公所」、「板橋公學校」等發展脈絡，帶領民眾穿越時空進入「老板橋」的時光隧道。

    板橋區公所表示，農村公園經兩階段改造後煥然一新，也活化為兼具藝文展示、教育與休憩功能空間，後續如有人民團體與個人藝文作品欲進行展出，可與公所接洽規劃。

    新北市板橋區農村公園三合院進行整修，轉型為藝文展示空間，新北市長侯友宜出席啟用典禮並發放康乃馨。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區農村公園三合院進行整修，轉型為藝文展示空間，新北市長侯友宜出席啟用典禮並發放康乃馨。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區農村公園三合院進行整修，轉型為藝文展示空間，新北市長侯友宜出席啟用典禮並發放康乃馨。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區農村公園三合院進行整修，轉型為藝文展示空間，新北市長侯友宜出席啟用典禮並發放康乃馨。（板橋區公所提供）

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