北市爆「安鼠之亂」議員批蔣萬安只會投藥 沈伯洋獻策：預防繁殖是重點

林亮君指出，線形公園投放老鼠藥，擔憂毛孩或小孩誤食。（林亮君提供）

台北市近來鼠患嚴重，市議員林亮君也在社群貼文指出，捷運雙連站旁線形公園樹穴被放置老鼠藥，擔憂孩子或毛小孩誤食，她批評台北市長蔣萬安只會投藥。近來被點名參選台北市長呼聲高的民進黨籍立委沈伯洋今也說，可以思考使用破壞老鼠繁殖賀爾蒙的藥物，也是各國趨勢。環保局指出，滅鼠藥有添加苦味劑，人類或毛孩誤食會吐出，因老鼠對苦味辨識度低才會吃到致死量，環保局也會不定期派員加強投藥點位周邊維護。

北市鼠患頻傳，有網友貼出影片指出，白天經過雙連市場，赫見十多隻老鼠群聚，甚至不怕人；林亮君則在臉書貼文指出，線形公園周遭已經被投放老鼠藥，台北市現在真的有夠「鼠勾以」，這樣投藥反而讓大家更擔心，三天連假要來了，雙連到中山的線形公園現在是台北市最熱鬧的地方，大家都會帶小朋友、寵物來這邊逛街散步，萬一小朋友和寵物誤觸、誤食怎麼辦？

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她並質疑，市府2月統計已使用逾6000公斤老鼠藥，還要再緊急採購4750公斤，台北滿街老鼠，蔣萬安的解決方法難道只有滿地老鼠藥嗎？

沈伯洋今上午也被問到鼠患問題，他表示，老鼠之所以橫行首先要有食物來源，沒有食物源頭就無法持續發生鼠患，再來老鼠也需要流動管道，比如地下水管到、大樓間管道等，如果沒有做相關措施，鼠患也會橫行。

他也提及，老鼠的繁殖期間如果政府沒有主動出擊，就要等到下一次繁殖期才有辦法做相應措施，所以他之前才會提到，針對源頭的垃圾、廚餘，應該如何做密封式管理，這是在垃圾被燒掉之前非常重要的一環，且運送的車輛是否足夠也是一大疑問；再者就是管道、地下水道能否翻修。

沈伯洋直言，針對投藥現在最大的問題就是怕毛孩誤食，這也是各國現在除了投藥外，更注重事前的預防措施，另外，國外現在使用的藥物並非直接殺死老鼠，而是破壞其繁殖賀爾蒙，這類的藥物也是各國比較有在使用的。

台北市環保局水質病媒管制科長林志芳表示，環保局使用的滅鼠餌劑經環境部許可且有添加苦味劑，人類或毛小孩誤食通常會自行吐出；針對民眾及議員反映擔憂，已會同權管單位到現場巡檢，避免鼠藥被其他動物誤食，後續將不定期派員加強周邊區域環境維護。

針對老鼠藥採購量，林志芳說，過往每年約使用1萬公斤鼠藥，今年確實因民眾關注度及需求較高，至今已發送及投藥約6000公斤；經過2月全市跨局處總動員滅鼠，3月發現鼠屍的通報件數較前一個月增加近1倍，顯示防治行動有階段性成果，見鼠陳情案量也逐步下降。

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