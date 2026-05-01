保生大帝1048聖誕 台南學甲13庄國小藝陣慈濟宮表演祝壽

台南學甲慈濟宮舉辦保生大帝1048聖誕祝壽大典，祭品擺出「1048」字樣，有千人到場祝壽，場面盛大。（慈濟宮提供）

今天（1日）是「醫神」保生大帝（大道公）的農曆3月15日神誕日，有「保生大帝台灣開基祖廟」稱譽的台南學甲慈濟宮舉辦保生大帝1048聖誕祝壽大典，由董事長王文宗擔任主祭，千餘人參加祭典，並由學甲13庄47角頭境內的學甲、北門區8所國小表演藝陣為保生大帝祝壽，贏得觀眾熱烈掌聲，現場十分熱鬧。

學甲慈濟宮在上週六舉辦國定民俗「學甲上白礁」謁祖遶境後，今天舉辦祝壽大典，包括慈濟宮董監事會與學甲區長張明寶、學甲分局長林明俊、學甲農會總幹事李曉軍、安定蘇厝第一代天府真護宮主委陳榮春和學甲、北門的國中、小學校長等人與祭。

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為慶祝保生大帝1048歲生日，北門區二重港仁安宮贊助1048個壽桃，海天水產集團提供1048條蜂蜜蛋糕一起敬獻給保生大帝祝壽，再送給信眾分享喜悅呷平安。

學甲13的庄國小也在廟埕表演藝陣演給大道公觀賞，為保生大帝聖誕祝壽，包括學甲中洲國小「鼓震乾坤迎嘉賓」、學甲頂洲國小「鬧春意」、學甲國小「樂揚鈴動」、 北門錦湖國小「祥獅獻瑞賀聖壽」、北門文山國小「創意電音迎佳賓」、北門三慈國小「三慈獻瑞．陶鳴獅躍」、學甲宅港國小「童鼓婆姐．熱鬧祝壽」、學甲東陽國小「禪定」輪番上陣，表現精彩，展現傳承藝陣的成果。

學甲13庄國小學生恭祝保生大帝聖誕，在慈濟宮廟埕進行藝陣表演。（慈濟宮提供）

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