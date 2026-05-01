為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    保生大帝1048聖誕 台南學甲13庄國小藝陣慈濟宮表演祝壽

    2026/05/01 13:37 記者楊金城／台南報導
    台南學甲慈濟宮舉辦保生大帝1048聖誕祝壽大典，祭品擺出「1048」字樣，有千人到場祝壽，場面盛大。（慈濟宮提供）

    台南學甲慈濟宮舉辦保生大帝1048聖誕祝壽大典，祭品擺出「1048」字樣，有千人到場祝壽，場面盛大。（慈濟宮提供）

    今天（1日）是「醫神」保生大帝（大道公）的農曆3月15日神誕日，有「保生大帝台灣開基祖廟」稱譽的台南學甲慈濟宮舉辦保生大帝1048聖誕祝壽大典，由董事長王文宗擔任主祭，千餘人參加祭典，並由學甲13庄47角頭境內的學甲、北門區8所國小表演藝陣為保生大帝祝壽，贏得觀眾熱烈掌聲，現場十分熱鬧。

    學甲慈濟宮在上週六舉辦國定民俗「學甲上白礁」謁祖遶境後，今天舉辦祝壽大典，包括慈濟宮董監事會與學甲區長張明寶、學甲分局長林明俊、學甲農會總幹事李曉軍、安定蘇厝第一代天府真護宮主委陳榮春和學甲、北門的國中、小學校長等人與祭。

    為慶祝保生大帝1048歲生日，北門區二重港仁安宮贊助1048個壽桃，海天水產集團提供1048條蜂蜜蛋糕一起敬獻給保生大帝祝壽，再送給信眾分享喜悅呷平安。

    學甲13的庄國小也在廟埕表演藝陣演給大道公觀賞，為保生大帝聖誕祝壽，包括學甲中洲國小「鼓震乾坤迎嘉賓」、學甲頂洲國小「鬧春意」、學甲國小「樂揚鈴動」、 北門錦湖國小「祥獅獻瑞賀聖壽」、北門文山國小「創意電音迎佳賓」、北門三慈國小「三慈獻瑞．陶鳴獅躍」、學甲宅港國小「童鼓婆姐．熱鬧祝壽」、學甲東陽國小「禪定」輪番上陣，表現精彩，展現傳承藝陣的成果。

    學甲13庄國小學生恭祝保生大帝聖誕，在慈濟宮廟埕進行藝陣表演。（慈濟宮提供）

    學甲13庄國小學生恭祝保生大帝聖誕，在慈濟宮廟埕進行藝陣表演。（慈濟宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播