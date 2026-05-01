護團怒護病比入法「打假球」 石崇良：可能有誤解、持續溝通

衛福部長石崇良（右2）針對護團將前往陳抗，可能中間有些誤解，會持續保持溝通。（記者李文德攝）

護理師護士公會全聯會等團體，針對承諾今年底前3班護病比入法，並成立「醫事人力優化研議推動小組」討論修法方向，昨日發出共同聲明「拒絕無時程承諾與空洞改革」，且預計5月5日至衛福部前陳抗。對此，石崇良今（1）日受訪回應，持續和團體溝通，可能中間有些誤解，「這不是打假球」，會持續保持溝通。

石崇良日前指出，將成立「醫事人力優化研議推動小組」，討論護理師與各類醫事人員人力議題，三班護病比將是首項議題，預計最快6月第一次召開會議，且衛福部規劃年底前預告修正「醫療機構設置標準」，正式將三班護病比入法，但上路時間待議。

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昨天全台35個護理團體發布聯合聲明，拒絕空洞改革，要求三班護病比不應再延宕，應儘速進入具體推動階段，促請政府5月20日前明確宣布三班護病比納入「醫療機構設置標準」，並以現行護病比比率入法，甚至會聯合25個護團5月5日要到衛福部陳抗，且喊話要「人山人海」。

石崇良今出席雲林「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」受訪表示，護病比入法現有既定政策，但是推動過程要兼顧病人需求，不希望說太倉促或剛性入法，進而造成關床，讓重症病人住院困擾，入法是一個執行政策，但細節跟相關配套要充分研擬，所以會持續跟各界溝通。

針對5日護團陳抗。石崇良說，持續與團體溝通，中間可能有些誤解，現在宣布既定政策，不管醫界或護界團體都有一些想法，雖然在護理界的解讀上可能會認為像打假球，但他要嚴正澄清「這不是打假球，是政策推動」，希望護理人員的工作負荷合適，改善工作條件進而回流，措施上當然不會只有護病比入法，還有很多配套措施要推動，因此會持續溝通，讓政策快點實行。

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