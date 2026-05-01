總統來了！重溫當我們「賴」在一起 農會婆婆媽媽樂翻天

賴清德總統分送康乃馨花束給現場民眾。（斗南農會提供）

「當我們『賴』在一起…」總統賴清德今（1）日出席雲林斗南鎮農會母親節表揚暨家政推廣70週年慶祝活動，婆婆媽媽們高唱這首歌迎接總統，現場氣氛歡樂，賴總統除與23名模範母親合影，還逐一送康乃馨給現場民眾，祝福大家母親節、勞動節快樂。

2024年總統大選時，斗南農會家政班成員在斗南火車站一場造勢活動，特別編唱「當我們『賴』在一起」力挺賴清德。賴總統致詞表示，今天與大家又「賴」在一起很溫馨、很開心，他代表政府恭喜23名獲表揚的模範母親，也感謝所有的母親為家庭、社會付出。

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其次針對台灣家政推廣工作70年，賴總統指出，家政班對農村或是農業鄉鎮縣市有非常大的幫忙，提供機會讓務農家庭的家庭主婦可以走入社會，從事公益活動，彼此聯誼、學習、進步，推動在地農業經濟，這不只對個人、對家庭，也對農村、農業都有很大的貢獻，也因為大家的打拚，所以我們農業的目標，「幸福農業、快樂農民」的核心價值，才有辦法落實。

總統也再次強調，在與美國關稅談判時，政府秉持國家利益、產業利益、糧食安全、全民健康4大原則，不放棄任何產業，更加照顧農民，所以農業產品方面相較日本、韓國都好，也比中國更好，但選舉到了，開始有不利台灣農業的謠言，這都是對岸放出來的，大家要對台灣農業、對台灣農產品有信心。

賴總統指出，台灣越來越富有，就要請保全，強化國防力量等於是請保全，請大家支持。至於農會總幹事張燕容提出的農會推廣大樓已60年，希望能協助改建，賴總統坦言說，今年中央政府總預算還沒過，拜託大家遇到雲林縣的立委跟他說預算趕快過，總預算過了我們就來支持。

賴清德總統今天在立委劉建國、農業部長陳駿季、農糧署中區分署長陳尚仁等人陪同參加，雲林縣副縣長陳璧君、縣農會總幹事陳志揚、議員簡慈坊、張庭綺、蔡永富、蔡孟真等人也都與會。

賴清德總統進場聽到「當我們賴在一起」開心與大家一起打拍子合唱。（記者黃淑莉攝）

總統賴清德等人與斗南農會模範母親合影。（記者黃淑莉攝）

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