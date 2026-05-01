北港媽祖暨苗市天后宮遶境 曲洞宮紅旗隊大陣仗迎駕

雲林縣北港媽祖暨苗市天后宮媽祖遶境，頭屋鄉曲洞宮設紅旗隊大陣仗恭迎鑾駕。（記者張勳騰攝）

苗栗市重要宗教信仰中心之一天后宮，近百年來都會南下雲林縣北港鎮朝天宮恭請媽祖聖駕回天后宮駐駕，天后宮再會同苗栗市主要宮廟鑾駕遶境苗市、公館及頭屋三鄉市；今（1）日遶境頭屋鄉曲洞宮時，地方信眾準備紅旗隊及滿地鞭炮恭迎聖駕，各宮廟鑾轎一字排開停駕，信眾也準備牲禮虔誠膜拜及鑽轎腳，為頭屋鄉年度宗教盛事，場面盛大、熱鬧。

苗栗市天后宮主任委員林岳爐指出，天后宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，再恭請朝天宮媽祖駐駕天后宮，之後再遶境苗栗市、頭屋及公館鄉已有近百年歷史，10多年來結合舉辦「媽祖傳香．護佑貓貍」活動，舉辦客家美食商展、天后之夜晚會等，成為年度重要宗教盛事。

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4月29日一早，天后宮前往雲林縣北港鎮朝天宮進香，並恭迎朝天宮媽祖聖駕回苗栗供奉，30日及今天遶境駐駕苗市、公館及頭屋地區，今天一早天后宮媽祖遶境公館鄉五穀宮、五鶴山五穀宮、頭屋鄉曲洞宮、文德宮、苗栗市為公路、復興路口、五文昌廟、 安瀾宮、西山聖帝廟、三山國王廟等。

除北港媽祖、天后宮出動二媽、三媽及湄州媽祖，還有苗栗市玉清宮、義民廟、五文昌廟、巧聖先師及頭屋鄉文德宮鑾駕也陪同遶境，祈求國泰民安，風調雨順。據地方耆老轉述，苗栗市天后宮農曆3月遶境，迄今約有百年歷史，從用早年雙腳行走穿越後龍溪，到如今車隊遶境盛況從沒間斷過，因地方人士熱情參與，場面越來越盛大。

曲洞宮管理委員會主任委員林聰祥及顧問團長歐又齊及大批地方信眾今天恭迎聖駕；歐又齊指出，他和不少民眾都是曲洞宮關聖帝君的契子，為地方發展與境內平安祈福，所以廣邀地方賢達及熱心的企業家，共同出資架設紅旗隊及滿地的鞭炮恭迎媽祖聖駕遶境，盼在神明的保佑下給地方信眾帶來平安健康。

各宮廟的鑾轎陸續抵達曲洞宮時先在宮前參拜，之後在廣場舞台上一字排開停駕，大批地方信眾也準備牲禮等虔誠膜拜及鑽轎腳，場面盛大、熱鬧。

雲林縣北港媽祖暨苗市天后宮媽祖遶境，頭屋鄉曲洞宮準備帶地鞭炮接駕。（記者張勳騰攝）

雲林縣北港媽祖暨苗市天后宮媽祖遶境，轎駕抵達頭屋鄉曲洞宮前時，先進行參拜。（記者張勳騰攝）

雲林縣北港媽祖暨苗市天后宮媽祖遶境，抵達頭屋鄉曲洞宮時，宮方及大批信眾虔誠接駕。（記者張勳騰攝）

雲林縣北港媽祖暨苗市天后宮媽祖遶境，大批信眾鑽轎腳。（記者張勳騰攝）

頭屋鄉大批信眾準備牲禮等，虔誠膜拜。（記者張勳騰攝）

各宮廟的鑾轎陸續抵達頭屋鄉曲洞宮後，在舞台上一字排開停駕。（記者張勳騰攝）

各宮廟的鑾轎陸續抵達頭屋鄉曲洞宮後，在舞台上一字排開停駕。（記者張勳騰攝）

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