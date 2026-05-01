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    首頁 > 生活

    上寮路瓶頸待解 高雄大寮拓寬工程將啟動

    2026/05/01 13:45 記者洪臣宏／高雄報導
    上寮路瓶頸路段路幅狹窄，地方疾呼啟動拓寬工程。（記者洪臣宏攝）

    上寮路瓶頸路段路幅狹窄，地方疾呼啟動拓寬工程。（記者洪臣宏攝）

    高雄市大寮區上寮路自從和發路開闢通車後，兩路段車流量劇增，上寮路153號（頂寮段3地號）段路寬僅4公尺，尖峰時段壅塞回堵嚴重，2年內發生67件交通事故，立委林岱樺與地主溝通後，卡關的拓寬工程露出曙光，將以上寮路153號優先施作，全段預計4年分期完成。

    上寮里里長林芳至陳情所面臨的交通夢魘，林岱樺與高市府工務局、交通局、警察局及地主等會勘協商後，上寮路頂寮段3地號拓寬工程可望啟動。

    林芳至指出，自從和發路開闢通車後，周邊車流動線改變，導致上寮路與和發路口車流量劇增，然而該路段寬度僅約4公尺，難以負荷雙向會車的需求，每逢尖峰時段便造成嚴重的壅塞與回堵。

    新工處表示，該路段屬私人土地但已劃定為都市計畫道路，原有意辦理拓寬徵收，卻受限於經費擬分九年進行，引發地主強烈反彈，認為時程過於冗長。

    為突破僵局，林岱樺提出比照「大寮後庄明昌街」的成功模式，改採「分期、分段」方式徵收以大幅縮減年限，此方案也獲得新工處的樂見與支持。

    林岱樺要求高市工務局新工處務必將大寮區頂寮段3地號土地列為優先開闢拓寬路段，全長約120公尺的瓶頸路段必須在4年內全面完成。為兼顧實務執行與急迫性，工程將分為兩段進行，以車流交織最密集的和發路與上寮路口為第一段優先施作區域，且每一階段皆須在兩年內完成土地費撥補與實質施工。

    上寮路瓶頸路段路幅狹窄，交通顛峰容易壅塞。（記者洪臣宏攝）

    上寮路瓶頸路段路幅狹窄，交通顛峰容易壅塞。（記者洪臣宏攝）

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