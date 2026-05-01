「甲父母洗腳」母親節表孝心 邀大小家庭一起傳孝道

宜蘭「甲父母洗腳」活動，將於5月10日在宜蘭運動公園舉辦，今天安排家屬為百歲人瑞洗腳示範儀式，為活動宣傳。（記者游明金攝）

「有孝人間、宜蘭先行。」宜蘭縣孝親尊師聯盟與宜蘭縣政府將於5月10日母親節當天，在宜蘭運動公園光電球場舉辦「甲父母洗腳」，這項活動今年邁入第19屆，希望藉由洗腳儀式傳承孝道，對於推動家庭倫理與社會關懷，格外有意義，歡迎大小家庭共襄盛舉，報名專線03-9359957。

孝親尊師聯盟與縣政府今天在縣民大廳舉辦第19屆「甲父母洗腳」記者會。代理縣長林茂盛說，「甲父母洗腳」活動長年深耕宜蘭，這不僅是一項富有意義的傳統儀式，透過這樣簡單卻深刻行動，能喚起子女對父母感恩之心，也讓更多人看見長者照顧與陪伴的重要性，期盼社會各界共同響應，讓孝親文化在日常生活中持續實踐。

請繼續往下閱讀...

聯盟理事長朱儒文說，「甲父母洗腳」不僅是一項儀式，更是一種情感表達與價值傳遞，今年特別關注長照議題，希望讓社會看見照顧者的辛勞，活動持續開放各界團體與大小家庭報名參與，目前已有100個家庭報名，邀請民眾一同用實際行動傳遞孝心，讓這份溫暖成為宜蘭最珍貴的文化資產。

今天活動特別邀請3位高齡長輩到場分享生命故事，同時由家屬示範洗腳儀式；101歲林碧霞阿嬤雖有輕微失智與重聽，但在3位兒子輪流照料下，依然精神良好，現場由次子為母親洗腳，鞠躬行禮並大喊媽媽我愛您，展現溫馨有愛與傳承孝道的力量。

另，97歲程陳阿米阿嬤年輕時獨力撫養5名子女，長子每日陪伴照顧，詮釋「守護與陪伴」的真諦。94歲洪林秋季阿嬤展現活到老、學到老精神，仍積極參與手語學習，她的女兒洪梅珍老師特別帶領團隊以古箏演出回報親恩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法