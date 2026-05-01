為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「甲父母洗腳」母親節表孝心 邀大小家庭一起傳孝道

    2026/05/01 13:51 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭「甲父母洗腳」活動，將於5月10日在宜蘭運動公園舉辦，今天安排家屬為百歲人瑞洗腳示範儀式，為活動宣傳。（記者游明金攝）

    宜蘭「甲父母洗腳」活動，將於5月10日在宜蘭運動公園舉辦，今天安排家屬為百歲人瑞洗腳示範儀式，為活動宣傳。（記者游明金攝）

    「有孝人間、宜蘭先行。」宜蘭縣孝親尊師聯盟與宜蘭縣政府將於5月10日母親節當天，在宜蘭運動公園光電球場舉辦「甲父母洗腳」，這項活動今年邁入第19屆，希望藉由洗腳儀式傳承孝道，對於推動家庭倫理與社會關懷，格外有意義，歡迎大小家庭共襄盛舉，報名專線03-9359957。

    孝親尊師聯盟與縣政府今天在縣民大廳舉辦第19屆「甲父母洗腳」記者會。代理縣長林茂盛說，「甲父母洗腳」活動長年深耕宜蘭，這不僅是一項富有意義的傳統儀式，透過這樣簡單卻深刻行動，能喚起子女對父母感恩之心，也讓更多人看見長者照顧與陪伴的重要性，期盼社會各界共同響應，讓孝親文化在日常生活中持續實踐。

    聯盟理事長朱儒文說，「甲父母洗腳」不僅是一項儀式，更是一種情感表達與價值傳遞，今年特別關注長照議題，希望讓社會看見照顧者的辛勞，活動持續開放各界團體與大小家庭報名參與，目前已有100個家庭報名，邀請民眾一同用實際行動傳遞孝心，讓這份溫暖成為宜蘭最珍貴的文化資產。

    今天活動特別邀請3位高齡長輩到場分享生命故事，同時由家屬示範洗腳儀式；101歲林碧霞阿嬤雖有輕微失智與重聽，但在3位兒子輪流照料下，依然精神良好，現場由次子為母親洗腳，鞠躬行禮並大喊媽媽我愛您，展現溫馨有愛與傳承孝道的力量。

    另，97歲程陳阿米阿嬤年輕時獨力撫養5名子女，長子每日陪伴照顧，詮釋「守護與陪伴」的真諦。94歲洪林秋季阿嬤展現活到老、學到老精神，仍積極參與手語學習，她的女兒洪梅珍老師特別帶領團隊以古箏演出回報親恩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播