網傳「好市多阿姨」亂戳水果被爆是高中國文老師！學生認親狂爆超精彩黑歷史

好市多示意圖。（資料照）

好市多是民眾購買生活用品的好去處，但也時常發生各種令人意想不到的爭議。一名網友昨日發布影片，抱怨在好市多遇到一位阿姨在水果區不斷開盒戳果測試熟度挑選。事後竟引發大量高中生指認，表示她是一名國文老師，同時還有許多畢業生大爆料，表示她被戲稱為「蛋糕魔人」，有著破壞學生寄放蛋糕的詭異興趣，甚至稱許多同事都看不下去，只是礙於同事情誼睜一隻眼閉一隻眼。

原PO昨日在Threads發文貼出影片，表示看到一位長輩打開多盒奇異果挑選，並用手指試戳。他直接上前制止喊「不能這樣」，對方才尷尬走人。

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留言區除了不少網友留言撻伐外，意外引出一票學生，指認這是新北某高中的國文老師，還指控她之前在學校「搖」同學的蛋糕、偷吃別人的便當。不過，根據《寰宇新聞》報導，遭控的學校表示，無法透過影片確認當事人身分。至於過去事件，當時未接獲正式申訴，所以沒啟動調查程序。但提醒全體教職員在校外留意言行舉止、社會觀感。

事件曝光後，有網友在「Dcard」上匿名爆料，表示高中時老師辦公室外有僅供教職使用的三個冰箱，但學生有急需的時候會找熟識的老師幫忙借名冰東西。一次朋友生日，她把朋友的蛋糕貼上老師名字後冰入，沒想到要慶生時找遍冰箱不著，最後在旁邊椅子上找到，蛋糕早已完全爛掉。

詢問師長後，師長委婉告知有「懷疑人選」，但都是同事無法透露；最後又找班導、教官協助，僅教官給予對方口頭警告，班導還自費送他們一個小蛋糕平息此事。此後他們就稱呼該兇手為「蛋糕魔人」。後來才知，這已經不是對方第一次弄壞蛋糕，「只要看到蛋糕就會去破壞」。還聽另一位老師在上課時爆料，這名蛋糕魔人過去還偷別的老師的充電線、偷吃其他老師的便當。

網友嘆道，這位老師已經在學校教書很久，應該會一直待到退休，她也批評，「學校和老師的官官相護和不作為，也會讓這種事情一次次發生！」

文章PO出後，網友反應相當熱烈。甚至出現更多學生爆料，甚至有所謂「拆除水龍頭事件」、「扛走高腳椅事件」。還有曾經被該老師擔任班導的學生留言爆料，指她曾因歧視字眼稱呼同學被告發而被約談，但沒有下文，「只能說學校真有愛，各位同學們請保重。」

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