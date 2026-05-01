竹北實中今年8月開始招生 首任校長潘玳玉出線

新竹縣立竹北實中首任校長潘玳玉。（取自竹縣府官網）

新竹縣立竹北實驗高中，做為縣內「高中5大方案」的重要旗艦學校，今年8月、115學年度將招收首屆共80名的新生，現已透過特殊選才錄取了25人，而首任校長日前也才剛遴選出來，就由籌備處主任潘玳玉出任。

縣府教育局長蔡淑貞說，竹北實中公辦公營，獲中央核定推動「U-School實驗教育計畫」，將透過實驗教育制度、數位混成學習與個人化課程設計，替新竹縣的高等教育開創新可能。

請繼續往下閱讀...

首任校長潘玳玉擁有高中課程研發、實驗教育推動、數位混成學習、學生輔導以及創校行政的實務經驗，歷任台北市數位實驗高中和市立永春高中教務主任等職，長期投入108課綱、校訂必修、自主學習、學習歷程以及實驗教育制度的設計，並曾參與教育部高中優質化輔助方案、國家教育研究院相關課程發展工作。

竹北實中的課程設計將導入「部落書院」混齡學習社群制，結合問題、專題以及現象3個導向的Tri-PBL 課程設計，把社會情緒學習（SEL）、生涯探索與健康生活融入校訂必修課程。

首屆新生除了特殊選才，也受理申請入學、免試入學這2種管道，只要是竹竹苗區的國中畢業生都可報名。師資上，學校已展開教師甄選與課程共備工作，未來將以具備跨域合作、課程創新、學生陪伴以及數位學習能力的教師團隊，實現「一生一課表」、個人化學習制度，並結合大學、科技產業、在地文化與國際數位學習資源打造好口碑。

新竹縣立竹北實中今年8月將正式招生。圖為該校落成示意圖。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法