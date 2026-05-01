高雄果嶺自然公園又見亂象 遭人拿長竿、丟球偷摘樹上水果

果嶺自然公園是全台首座由高爾夫球場蛻變的公園。（記者李惠洲攝）

全台首座由高爾夫球場蛻變的果嶺自然公園，從去年10月開放後，成為南部民眾最夯的踏青新景點。但巡查人員近日發現，竟有超沒公德心的民眾，拿長竿或丟球等方式，偷摘取樹上的水果，一經查獲可處1000元以上、6000元以下罰鍰。

果嶺自然公園開放初期，因公園人力不足以應付假日人潮，出現一些脫序行為，例如公園內禁打高爾夫球及棒球，卻有遊客遊走法規邊緣，帶著高爾夫球在果嶺上「滾球」進洞；此外，公園長椅被民眾直接扛起，拿到果嶺上坐；另有民眾取下果嶺旗桿打卡拍照，甚至有人準備生火，被保全制止。

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經過一段時間勸導，果嶺自然公園的亂象逐漸減少，但近日園區內水果逐漸結實，現場人員巡查發現，有部分民眾出現採摘、甚至使用長竿或球類等工具擊打樹木的行為，因此緊急公告「公園內嚴禁私自採摘水果與植栽」。

公園處指出，園區內的果樹與植物主要功能為景觀遮蔭，生長過程與收成標準並未依照食用農產品的程序管理，為了個人健康，請勿任意採摘食用園內的水果或野菜；且在開放空間使用長竿器械、或丟擲球類與雜物企圖擊落水果，極易造成枝幹斷裂墜落，更可能在過程中誤傷周邊散步民眾，因人為外力導致水果碎裂散落，若殘留在步道上，更將使路面變得潮濕黏膩且難以清理，影響行人安全。

公園處強調，根據《高雄市公園管理自治條例》規定，公告高雄果嶺自然公園內禁止事項，公園內「不得攀爬或採摘樹木花草植栽」，請切勿誤觸法規，一遭查獲可處1000元以上、6000元以下罰鍰。

果嶺自然公園的水果逐漸結實，卻發現遭人採摘。（圖擷自果嶺自然公園臉書）

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