台積電無塵室鞋供應商 南投女企業家獲選模範母親

南投市長張嘉哲（左）頒贈紀念品給模範母親張彩（左火右丹）。（記者張協昇攝）

南投市公所今（1日）舉辦模範母親表揚活動，表揚40位模範母親，最高齡95歲，其中73歲的張彩（左火右丹），從一名日商製鞋公司基層員工，熬成國內知名製鞋公司負責人，公司研發的無塵室安全鞋打入高科技供應鏈，成為台積電等電子大廠指定專用鞋，並設置觀光工廠，帶動地方繁榮，展現婦女在事業與家庭兼備的卓越能力。

出生於南投市的張彩（左火右丹），家中共有9位兄弟姊妹，自幼養成堅韌性格，南投高中畢業後於1969投身日商鞋業公司，後來自行創立宏積製鞋公司，深耕製鞋產業30載。

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張彩（左火右丹）創立的製鞋公司，早年主要從事知名品牌運動鞋代工，隨著高科技電子產業的興起，張彩（左火右丹）以前瞻眼光，帶領公司研發無塵室必備的抗靜電電子安全鞋，成為國內第一家生產無塵室安全鞋的製鞋公司，產品供應台積電等國內外電子大廠，更在名間鄉打造觀光工廠，帶動地方繁榮，目前3名兒女也都在公司服務，成功詮釋了女性如何以柔軟的心，堅毅撐起事業與溫暖的家，因而獲選模範母親。

南投市長張嘉哲表示，母親是家庭最穩定力量，也是社會最溫暖支柱，這份愛不僅守護了家庭，更延伸至社會角落，盼透過表揚活動，對全天下母親表達感恩之意，並喚起社會對家庭價值與孝道精神的重視，讓愛與關懷持續在社會中傳遞。

南投製鞋公司創辦人張彩（左火右丹），獲選南投市模範母親。（記者張協昇攝）

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