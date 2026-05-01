屏東小黃公車里港線拆東、西線營運 鄉親就醫更方便

屏東小黃公車里港線5月起拆分為東、西兩線，直達醫療院所更便利。（屏東縣政府提供）

回應在地居民就醫與交通需求，屏東小黃公車里港線服務升級，縣府公布，原「727里港線」從今天（5月1日）起，拆分為「727里港東線」及「727B里港西線」，並延伸直達醫療院所，提供長輩更符合需求、更便捷的運輸服務。

屏東縣政府說明，過去搭乘727里港線的乘客需要在屏東縣政府站轉乘其他路線，才能往返各大醫療院所及屏東轉運站，因此常有長者及就醫民眾反映，希望能有直達的公車服務，縣府從善如流，將路線優化拆分東、西線，調整後的路線可直接連結各大醫療院所及重要轉運節點，提供長者及行動不便族群更友善的接駁服務。

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另外守護嬰幼兒乘車安全，縣府與業者推出小黃公車預約制安全座椅服務，家長若有使用需求，可於5個工作天前提前預約；針對部分標示須預約的站點、無障礙車輛以及村里端路段隨招隨停的乘客也請提前預約，可於週一至週五上午8點至晚上6點，使用預約電話08-8218166分機2，或使用LINE帳號（@jcha8218166）向捷乘交通有限公司預約。

交通旅遊處表示，目前全縣共有35條小黃公車，2018年營運起至今（2026）年3月共服務47萬3113人次，去年服務達16萬人次，因小黃公車每班次運能有限且部分站點較熱門，建議擔心搭不到車的民眾多加利用預約機制。未來將持續滾動檢討路線規劃與服務內容，完善公共運輸網絡。

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