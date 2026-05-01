勞動契約灰色地帶多！ 工會盼「醫療法」速訂醫師勞權專章

陳亮甫說，考量主治醫師工時的複雜性，以及實際場域上主治醫師需要的權益保障內容，工會希望衛福部能另訂「勞基法」外的其他法律，或在「醫療法」中以專章處理相關問題。（資料照）

主治醫師作為醫院運作的關鍵人員，通常在醫院事務上有更大的話語權，但台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，其實特定情境下，主治醫師不見得能與醫院平起平坐，有時會遇到離職被懲罰性收取鉅額違約金、遭無預警解雇卻拿不到任何資遣費等情況。

雖將主治醫師納入「勞基法」可以給予某些保障，但主治醫師的工時計算不同於一般勞工，適用程度有限，因此陳亮甫說，工會希望未來能透過「醫療法」修法、設置專章，提供懷孕女主治醫師夜間工作保護、違約金收取限制、定期契約與資遣費規定、職災補償等保障。

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陳亮甫指出，主治醫師與任職醫院簽署的大多是「定期契約」，且有些契約是採行一年一簽，並採取期滿前雙方都沒表達終結契約意願，直接視同延續契約，但這也代表主治醫師在醫院工作一段時間後，可能遭到醫院「無預警解雇」，且醫院也不需要支付任何資遣費。

此外，陳亮甫表示，有時主治醫師因為個人職涯規劃或其他原因，希望提前解除契約，但醫療機構在訂定契約時，並未明確說明期待的主治醫師任職時間，或是因為出國進修、訓練等情況下的任職判定不同，導致主治醫師被懲罰性的收取高額違約金。

陳亮甫也提到，目前「勞基法」規範女性妊娠或哺乳期間，不得在晚間10時至翌晨6時期間工作，另分娩前後、妊娠3個月以上流產者，都必須停止工作，工會也希望法規提供主治醫師相關保障。

對於主治醫師勞動權益保障，陳亮甫說，考量主治醫師工時的複雜性，以及實際場域上主治醫師需要的權益保障內容，工會希望衛福部能另訂「勞基法」外的其他法律，或在「醫療法」中以專章處理相關問題，過去衛福部長石崇良擔任醫事司長時就有提出此一想法，但以現階段來說，相關討論仍是卡關狀態。

另針對女性主治醫師勞動權益，陳亮甫提到，過去衛福部曾提出「女性主治醫師妊娠期間仍可夜間工作，但須嚴格要求經過勞工本人同意」的方案，這也是工會勉強接受的版本。

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