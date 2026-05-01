議員建議高雄捷運增設直達車 高捷公司回應了

高捷公司強調目前並無足夠的避車軌，可以執行直達車。（記者葛祐豪攝）

高雄市議員張博洋昨（30）日於議會質詢，強調捷運紅線未來總長將達53公里，搭乘單程總時長恐高達90分鐘，建議市府盡速研議設立捷運快速直達車；對此，高捷公司今（1）日回應說，目前並無足夠的避車軌可以執行直達車，北捷情況相同，現有路線段都還無法有直達車。

張博洋指出，高雄捷運紅線目前營運長度為29.76公里，目前正向北延伸至岡山路竹約11.63公里、向南延伸至小港林園約11.59公里，未來營運總長度將達53公里，若以平均行駛速率約每小時35公里計算，搭乘單程總時長將高達約90分鐘。

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張博洋說，這已遠超出了傳統地鐵系統能有效發揮效益的10至20公里通勤範圍，未來商務旅客若從高雄機場搭乘捷運至白埔產業園區的台積電廠區，乘車時間約需50分鐘；若前往南科高雄園區，搭乘時間更高達約70分鐘，長達50多公里的捷運勢必會造成搭乘時間過久的問題。

對此，高捷公司今天回應說，感謝議員建言，營運路線上如要有直達車，要件就是路線上要有足夠的避車軌，來讓站站停的列車可以讓給直達車先通過。目前捷運營運班距甚密，尖峰時刻約達4分鐘，離峰時刻也僅約6至8分鐘，尖峰上下班時段評估無實施的空間。

高捷公司強調，如在離峰時段要實施，學理上每3至4個車站即需要設有避車軌，但高雄捷運於設計之初即無直達車的規劃，因此目前並無足夠的避車軌可以執行直達車作業。至於高鐵與桃園機捷，都是原本設計時就有硬體規劃，才能執行直達車。

高捷公司說，目前高捷與北捷相同，在現有路線段，暫時都還無法執行直達車。而未來線（紫線）部分，施工單位或可依議員建議，於設計階段進行評估。

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