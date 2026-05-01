張麗善批「滅農」 陳駿季：台灣農業現沒被打倒、未來也絕不會

美國花生零關稅進入「滅農」！農業部長陳駿季再回擊，台灣農業現在沒被打打倒，未來也絕對不會。（記者黃淑莉攝）

美國花生將零關稅輸入，雲林縣長張麗善批是「滅農」，農業部長陳駿季繼回應張是唱衰台灣農業及為選舉政治操作，今（1）日與總統賴清德出席雲林斗南鎮農會模範母親表揚活動，再次重申，台灣花生香味濃郁、新鮮，農業部會跟農民站在一起，台灣農業絕對不可能被打倒。

陳駿季表示，這次與美國關稅談判，有謠言說要「滅農」了，他要向大家報告，這次美國的談判，雲林許多重要的農產品像稻米、蒜頭、雞肉都沒有放掉，這次談判對雲林農作物都守護起來。

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陳駿季接著又說，這幾天有人說美國花生零關稅輸入會「滅農」，目前關稅都還沒有實施，現在關稅都沒有把台灣農業打倒，未來也絕對不可能。目前美國進口花生比台灣花生還貴，但台灣的花生在市場占比還是75%，因為台灣花生有香氣、新鮮，才深受消費者喜愛，所以農業部一定會與農民站在一起，帶動產業向前走，農業部後續會舉辦多場說明會向農民報告，農業部一定會支持農民、有支持台灣農業的決心。

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