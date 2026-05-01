歷時3年8個月 台南歸仁仁壽宮新編宮志發表

台南歸仁仁壽宮發表《新仁壽宮志》及《仁壽宮籤詩集注》。（記者劉婉君攝）

台南市歸仁區仁壽宮歷經3年8個月重新編輯宮志，全書逾16萬字、800幀圖，完整呈現仁壽宮的歷史發展、歲時信仰、王醮與重要民俗等，今天（1日）舉行《新仁壽宮志》及《仁壽宮籤詩集注》發表會。

歸仁仁壽宮舊版的宮志出版於1999年，迄今已逾25年，仁壽宮主委張鈴宏表示，由於仁壽宮多年來已有許多發展變化，廟方在2022年8月委託台南文獻黃文博、黃文皇、許耿肇、戴瑋志、方郁熙、林水雲、王源和、劉芳吉等文史專家學者，重新編撰宮志出版。

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《新仁壽宮志》總編輯黃文博指出，全書由在地人寫在地的故事，內容包括「王醮祭典」於2019年獲文化部登錄為國家重要民俗的歷程、2023年整修後的廟頂剪黏、碑匾與文物、歲時信仰與其他活動等，還有仁壽宮祭祀圈宮廟祀神與陣頭，透過現代書寫的角度，完整呈現仁壽宮的歷史、建築、信仰等。

《仁壽宮籤詩集注》則由方郁熙、陳英裕、陳金茂等編輯團隊，走訪歸仁區主祀保生大帝的宮廟及老藥店田野調查，再與仁壽宮籤詩進行比對，由國立台南大學國語文學系教授林登順與衛福部國家中醫藥研究所助理研究員蔡忠志指導，台南市高塘中醫診所院長高國欽協助，歷經3年以上的努力完成，在2024年底編印。

仁壽宮主委張鈴宏（左3）與編輯團隊共同發表《新仁壽宮志》及《仁壽宮籤詩集注》。（記者劉婉君攝）

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