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    首頁 > 生活

    高鐵無線電GA告警學日本新幹線 大學生破解仍有疑點待釐清

    2026/05/01 11:54 記者吳柏軒／台北報導
    高鐵GA機制是學日本新幹線，當發現軌道異常時可迅速通話並通知列車停駛，以確保高速行駛安全。（資料照）

    高鐵GA機制是學日本新幹線，當發現軌道異常時可迅速通話並通知列車停駛，以確保高速行駛安全。（資料照）

    高鐵上月疑似無線電的發報告警（GA）遭入侵，影響3列車緊急停車檢查，檢警日前抓到竟是1名23歲林姓大學生所為，外界紛傳系統漏洞、技術不難等情況，高鐵昨（4月30日）已澄清該系統需特別驗證程序，非經專業無法啟動GA，嫌犯如何破解待深入釐清；據悉，高鐵GA機制是學日本新幹線，當發現軌道異常時可迅速通話並通知列車停駛，以確保高速行駛安全。

    高鐵4月5日晚間11點23分，突然收到維修部門某支手持無線電在台中路段發布GA，造成3部列車依SOP停駛，經巡查安全無虞後，才在11點43分恢復正常；但高鐵行控中心第一時間與GA發訊者聯繫，沒有取得發布GA原因，且對話過程言詞諸多矛盾，還直接關機，高鐵在2小時後決定報案。檢警追查後，4月28日持拘票逮捕23歲林姓大學生，訊問後10萬元交保。

    據了解，高鐵無線電設有GA機制，主要是學日本新幹線模式，因列車高速行駛，必須仰賴安全系統維運，若軌道有異物入侵或毀損等緊急情況，維修或巡檢人員可透過GA在第一時間發布告警，並與行控中心立即通話，而範圍內收到GA訊號的列車則依照SOP，必須立即暫停檢查，待安全之後才能行駛，且不只無線電上有，列車駕駛艙內也有GA系統可供駕駛告警與緊急通話，以確保列車安全。

    目前傳該名涉案大學生疑似無線電玩家。其他網友也提出高鐵系統的商用加密器在2023年被發現有漏洞，大學生突破閒置機器才盜接；也說盜接的大學生並非用惡意軟體，技術不難，認為政府應加強無線電資安等。對此，高鐵今日無進一步回應。交通部也將調查事件，並指示全面清查軌道系統通訊安全，確保大眾運輸安全。

    高鐵昨日也澄清，無線電的GA系統，只在部分機子有設置，且僅供持有的專業人員在管制區內通訊使用，啟動GA設有特別驗證程序，非經專業訓練無法啟動，這名大學生如何能夠破解？這些諸多疑點均待深度釐清，呼籲檢警追究到底，並強調若有內部人員涉案也絕不寬貸。

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