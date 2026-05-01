桃市府斥資2.7億推動內壢國中綜合大樓新建工程 明年下半年完工

內壢國中綜合大樓新建工程模擬示意圖。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府因應中壢區內壢地區人口成長的學子就學需求，斥資2.7億元辦理「內壢國中綜合大樓新建工程」，規劃興建地上4層校舍，提供20間教室空間以設置普通教室、專科教室、行政辦公室，同時增闢地下停車空間，預計明年下半年完工，讓內壢國中的校園使用機能與整體交通都更完善。

市府新建工程處表示，已於4月27日辦理內壢國中綜合大樓新建工程說明會，向師生、周邊居民說明工程內容、施工期程與配套措施，希望透過資訊公開、凝聚共識，搭配工地安全與交通維持管理的加強，讓工程推動順利，降低施工期間對教學與生活的影響。

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這項工程總經費2.7億元，其中，近9000萬元由教育部國民及學前教育署補助，工程規劃興建地下1層、地上4層校舍，提供普通教室、專科教室等20間教室空間，並將設置防空避難設施，完工後校園將新增62席汽車、73席機車停車空間，全案已完成工區範圍整地、放樣測量作業，5月上旬可展開擋土牆開挖、基礎工程施工，預計明年下半年完工。

新工處官員說，工程將採「先建後拆」方式辦理，確保施工期間教學活動不中斷，維持學生正常學習與校務運作；針對施工期間可能產生的噪音、粉塵、廢水等環境影響，新工處將要求工程團隊落實環保管理措施，包括灑水抑塵、防塵網設置、廢棄物分類處理等，維護周邊環境品質。

桃園市政府新建工程處辦理「內壢國中綜合大樓新建工程」說明會。（圖由桃園市政府提供）

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