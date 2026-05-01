小琉球爆人潮！今滿房機車訂不到 清晨6點半就加開船班

屏東琉球航線今天湧入大量人潮候船。（記者陳彥廷攝）

今年勞動節首度全國放假，由於天氣逐漸穩定，屏東小琉球也終於迎來久違的旺季，東港琉球航線最早加班船今天竟然清晨6點半就開船，比往年通勤船班還早，原來是因為今天小琉球住宿接近滿房，至今仍有大批遊客湧入港口。

小琉球的旅遊旺季往年都在4月春假後就已開啟，但今年一反常態，4月的週末小琉球依舊相當冷清，直到最後一個週末才逐漸出現人潮，從4月26日的禮拜日開始，到了今天，據統計島上的民宿回報訂房幾乎全滿，堪稱打開今年的旅遊旺季起始日。

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也因為人潮太多，有船公司光是預訂票就很有可能載不完，因此啟動加班，且不是直到下午才加班，竟是在清晨6點半就已加開船班，不僅比平常還早，又是在勞動節，也笑稱是「比上班還勤勞」。

陳姓導遊指出，平時小琉球因為通勤客的緣故，都會有首班早班船的安排，目前最早的就是公營琉興公司的7點首班船，且是從小琉球發船，主要服務學生及上班族，像這種從東港6點半就發船的加班船，是除了迎王期間以外前所未見，今天登島人潮輕鬆突破萬人，島上的出租機車更是已被一掃而空，榮景多年未見，顯見遊客數量之龐大。

一大早東琉碼頭就可見大量人潮前來等待搭船，整個碼頭擠得水洩不通，人潮洶湧一波接一波，附近的華僑直銷市場及東港魚市的黑鮪魚專賣區也有許多饕客前來嘗鮮，現場是熱鬧滾滾，明天的「黑鮪魚文化觀光季」請來重量級卡司開唱，勢必將再為東港帶來可觀的人流。

屏東琉球航線今天湧入大量人潮候船。（記者陳彥廷攝）

屏東琉球航線今天湧入大量人潮候船。（記者陳彥廷攝）

屏東琉球航線今天湧入大量人潮候船。（記者陳彥廷攝）

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