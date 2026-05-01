高雄鼓山附幼猶如小小聯合國 11名外籍生共學成長

鼓山國小附設幼兒園52名幼生中，就有來自4國11位外籍生。（鼓山附幼提供）

位於高雄市哈瑪星地區的鼓山國小附設幼兒園，園內52名幼兒，就有來自菲律賓、印尼、埃及與印度4個國家共11位外籍生，近期還有英國籍家庭計畫讓孩子就讀，讓這座「小小國際村」持續擴大版圖。

鼓山附幼因鄰近國立中山大學，有來自世界各地的外籍學生前來求學與研究，甚至在當地開餐廳，進而選擇攜家帶眷來台定居。幼兒園共有3個班級，其中有菲律賓籍2人、印尼籍2人、埃及籍2人以及印度籍5人，未來也可能再加入英國籍，平均每5名幼生就有1名為外籍幼生，逐漸發展出獨特的國際氛圍。

請繼續往下閱讀...

導師魏立婷說，外籍幼生剛入學時，多半面臨語言不通的挑戰，只能透過手勢、表情等肢體語言與同學互動。在老師耐心引導與同儕陪伴下，孩子們逐漸建立語言能力，不僅能以國語溝通，有些甚至學會了簡單的台語。另一方面，本地幼兒也在耳濡目染中學會用簡單英語回應，彼此學習、成長。

其中來自印尼的小朋友FAFA（發發）是園內的小明星。發發的父親於中山大學攻讀博士學位，他表示，選擇來台灣是為了追求更優質的學術環境與教育資源，並非單純工作考量，因此全家人一同來台生活與學習。

「發發」的父親說，當初為孩子選擇就讀鼓山附幼的原因，並非僅因距離近，而是受到朋友與同學一致推薦教育品質與學生照顧方面表現優異。加上高雄城市環境友善、美食豐富、人情味濃厚，讓全家人很快就愛上這座城市。

校長丁崇寶表示，不同語言、文化與背景在這裡交織融合，不僅豐富了學習內容，也為孩子打造一段難忘且珍貴的成長經驗。

外籍生剛入學時，與老師同學因語言不通，須靠手勢、表情等肢體語言溝通。（鼓山附幼提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法