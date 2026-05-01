看不懂告示？大甲鐵砧山桂花泉登山步道施工封閉 親子團客硬闖

桂花泉登山步道施工，遊客不顧危險，沿著施工區行走。（記者張軒哲攝）

鐵砧山被喻為大甲後花園，吸引民眾晨昏散步健走，桂花泉登山步道更是大甲居民健行好去處，但步道入口正進行排水工程，民眾卻無視施工圍欄告示，強行進入步道，走在施工邊坡上，甚至有團體或親子遊客沿著施工區邊坡穿行，險象環生。

桂花泉步道全長1.45公里，約1小時可走完，去年整修完工，步道分為4段澗之道、山之道、園之道、林之道。沿途有詩詞作品與解說導覽牌，結合自然、生態與人文，屬親子級登山步道，可見民眾攜家帶眷健行，近期則在入口處封閉，進行排水工程。

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台中市府今日表示，為因應妙法寺及當地居民陳情，針對豪雨易導致邊坡崩落並威脅下游民宅安全情形，規劃排水工程。採分期執行，第一期進行步道入口處121公尺，混凝土管埋設工程已於去年8月順利完工，目前正進行第二期排水銜接延續作業，預計於今年5月底完工。透過導引地表逕流至大排水溝，將有效強化坡地穩定性，徹底解決水患疑慮。

市府提醒，施工期間工區環境較為複雜，現場已強化圍籬警示並張貼公告。為維護生命財產安全，請市民朋友切勿擅自闖入工區或攀越圍籬，以免發生危險。

桂花泉登山步道施工，民眾組團健行，沿著施工區行走。（記者張軒哲攝）

桂花泉登山步道施工封閉。（記者張軒哲攝）

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