吃葉也能圈粉！皇蛾幼蟲「蠶食鯨吞」畫面曝 網喊超療癒

彰化縣大村鄉「花樹銀行」復育皇蛾，其幼蟲進食「春不老」葉時被記錄下來，吃得又快又有秩序，讓不少網友看了說「超療癒」。（郭俊銀提供）

彰化縣大村鄉「花樹銀行」復育的皇蛾近日進入幼蟲結繭期，園方透過縮時攝影記錄幼蟲進食過程，畫面曝光後意外在網路爆紅。只見幼蟲大口啃食葉片，不僅速度驚人，還沿著固定方向「有條不紊」進食，讓不少網友直呼「超療癒」、「會一直看下去」。

花樹銀行創辦人郭俊銀表示，目前皇蛾幼蟲已進入終齡階段，正是結繭前儲存養分的關鍵期，所以食量大增，一天最多可吃下10片「春不老」葉，由於其葉片尺寸較一般柑橘類大上一倍，幼蟲進食時顯得更加豪邁，一片葉子約10分鐘就能吃光。

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更特別的是，這些幼蟲進食時「很有規矩」，會從葉尖開始，一路啃到葉脈，再上下來回，甚至連葉梗也不放過，幾乎吃得乾乾淨淨。郭俊銀笑說，這種畫面就像「蠶食鯨吞」的實境版，讓人看得又驚又有趣。

相關影片上傳臉書後也引發討論，有網友留言「它們吃東西有方向」、「很守規矩的吃法」也有人說、「會不自覺一直看下去」、「看起來好療癒」，意外掀起一波療癒系觀賞熱潮。

皇蛾是世界上最大的蛾類。其幼蟲體積也相當驚人，每天可吃下10片「春不老」葉。（郭俊銀提供）

皇蛾幼蟲進食引起不少國人驚訝，更驚呼「超療癒」。（記者陳冠備翻攝）

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