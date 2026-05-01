高雄115年小一新生大減2019人 3校僅1人

位於高雄市區的河提國小為總量管制學校，但115學年度卻有25所偏區學校新生數在5人以下。（記者許麗娟攝）

少子化日趨嚴重，高雄市115學年度新生數僅1萬6498人，較去年度的1萬8517人大幅減少2019人，目前已知新生數5人以下的學校有25所，雖然沒有學校掛零，但3所小學僅1人報到、5所僅2人，多位於市郊及偏遠地區。

高雄市教育局指出，新生人數係有逐年減少之趨勢，推估生育率持續下降，為影響國小新生人數逐年下降之主要原因。目前報到新生數，5人以下的學校有25所，其中六龜區新發國小、廣興國小新威分校及桃源區寶山國小僅1人；大樹區興田國小、甲仙區小林國小、茂林區多納國小、旗山區嶺口國小、內門區金竹國小等校則是2人。

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此外，城市區域發展亦可能導致新生人口流動，因此部分行政區學校有增班之情形。

教育局表示，為保障小校不輕易整併及建立合併或停辦學校之正當行政程序，高雄市於115年修頒「高雄市市立國民小學及國民中學變更或停辦辦法」，針對國民小學全校或分校未達40人且學生流失嚴重者將限期函請學校提交永續發展2年計畫，並經教審會審查通過後實施，另每學年度教育局將到校進行輔導訪視，以利計畫執行結果送教審會審議。

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