澎湖淨灘垃圾怵目驚心 中國瓦斯桶、危險物品都來了

堆積如山的海漂垃圾，再多人力投入也無法完全清除。（記者劉禹慶攝）

原定300人參加的澎湖春季大淨灘，卻來了500人，只是再多的人力投入，還是無法完全清除來自中國的海漂垃圾，除了隨處可見的中國各品牌飲料罐之外，還有小型瓦斯桶，甚至還有貼上骷髏頭的警告標示危險物品。

隨著東北季風止息，澎湖群島因地理位置特殊，海岸線常受到大量海洋廢棄物的污染，為維護優質海洋環境與觀光形象，澎湖縣政府環境保護局今（5月1日）在湖西鄉龍門濱海園區（後灣沙灘）舉辦「行動有你，地球有力」春季淨灘。

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此次活動號召逾500人，攜手在地民眾、機關團體及社區組織，以實際行動展現守護海洋環境的決心。澎湖縣政府參議林長安、環保局長蔡淇賢、澎湖縣議員吳政杰、湖西鄉長陳振中、前馬公市長葉竹林等人，與18個單位機關團體、組織等，一起挽起袖子走入海岸沙灘，針對塑膠瓶罐、廢棄漁網及生活垃圾進行撿拾清理。

澎湖縣政府環保局表示，此次淨灘特別響應「422 地球日」，以「Our Power, Our Planet（地球力）」為主題，強調「Our」代表的是每位民眾的集體力量，地球是我們共同的家園，人類作為生態系統的一份子，守護地球並非他人的責任，而是每個人都應承擔的義務，感謝大家的響應與參與，將淨灘精神轉化為日常生活中的減塑行動，共同維持澎湖永續的碧海藍天。

海漂垃圾中，船用小型瓦斯桶數量相當多。（記者劉禹慶攝）

貼上骷髏頭警示的危險物品，赫然出現在海廢行列中。（記者劉禹慶攝）

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